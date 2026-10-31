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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:12

Peribacası faciasında hayatını kaybeden gazeteci ile ilgili kahreden detay

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kayaların altında kalarak eşiyle hayatını kaybeden gazeteci Fatih Eray Tuna ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Tuna'nın 4 yaşındayken 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altında kaldığı ve saatler sonra kurtarıldığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:12

'in beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna, memleketleri 'da son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olurken, kahreden detay ortaya çıktı. 

Peribacası faciasında hayatını kaybeden gazeteci ile ilgili kahreden detay

4 YAŞINDA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILMIŞ

Sakarya'da internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olan Fatih Eray Tuna'nın, 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altından kurtarıldığı, çiftin 5 Temmuz'da evlendiği öğrenildi.

Peribacası faciasında hayatını kaybeden gazeteci ile ilgili kahreden detay

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 5 bilirkişi görevlendirildiğini, idari ve adli soruşturmanın sonucunda olayın bütün yönleriyle açıklığa çıkmasını beklediklerini bildirmişti.

Peribacası faciasında hayatını kaybeden gazeteci ile ilgili kahreden detay

GENÇ ÇİFT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tuna çifti için dün Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tuna ailesinin yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Peribacası faciasında hayatını kaybeden gazeteci ile ilgili kahreden detay
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ETİKETLER
#nevşehir
#Sakarya
#Göreme
#Fatih Eray Tuna
#Begüm Tuna
#Gündem
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