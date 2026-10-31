BDDK'dan Şahap Kavcıoğlu hakkındaki iddialara ilişkin resmi açıklama!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son günlerde sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda kurumun tüzel kişiliği ile BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu hedef alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımların hiçbir hukuki ve fiili dayanağının bulunmadığı vurgulandı.

"İDDİALAR BÜTÜNÜYLE ASILSIZ VE MESNETSİZ"

Kurumun görev ve yetki alanlarının ilgili mevzuatla net bir şekilde çizildiğine dikkat çekilen açıklamada, süreç içerisindeki rol ve sorumlulukların da bu yasal çerçeveyle sınırlı olduğu ifade edildi.

Paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu paylaşımlarda kurumumuz ve başkanımız hakkında ileri sürülen iddialar bütünüyle asılsız olup hiçbir hukuki ve fiili dayanağa sahip değildir."

DEZENFORMASYON SÜREÇLERİ SEKTEYE UĞRATIYOR

Asılsız ve mesnetsiz ithamların, yetkili kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmaları olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, bu tür paylaşımların kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar verdiği kaydedildi.

SORUMLULAR HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

BDDK, kurumun ve Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun itibarını zedelemeyi amaçlayan dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı sessiz kalmayacaklarını bildirdi. Açıklamanın devamında şu kararlılık vurgusu yapıldı:

"Bu kapsamda, kurumumuzun ve başkanımızın itibarını hedef alan sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacak, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacak ve süreç titizlikle takip edilecektir."