Kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında darbetti: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında darbederek taş attı. Taşlar çevredeki bazı araçlara da zarar verirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan anları anlatan olayın olduğu sokakta oturan Sefer Şimşek, "Burada bir olay çıktı ama bizim arabalarımızda bir şey yok. Burada oturanlardan değil. Buradan geçen kişilerdir. Birbirleriyle tartıştılar herhalde. Kadın saldırmış erkeğe. Sonradan taş atmış. Bizim arabalarda bir şey yok. Bu binada da oturmuyor bunlar" dedi.