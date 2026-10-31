Toyota'da engelleri yürüyerek aşan tekerlekli sandalye: Walk Me

Toyota tarafından geliştirilen ve geleneksel tekerlekli sandalyelerden farklı olan dört ayaklı Walk Me aracı, tasarım dünyasının prestijli ödüllerinden Red Dot Award: Design Concept kapsamında en büyük onur olan Red Dot: Luminary 2026 ödülüne layık görüldü.

İlk kez Japonya Mobilite Fuarı 2025'te sergilenen araç, yaklaşık 10 bin farklı hareket simülasyonuyla eğitildi. Tekerleklerin çaresiz kaldığı merdivenleri rahatlıkla tırmanabilen cihaz, kullanıcıların otomobillere binmesine yardımcı oluyor ve iç mekanla dış mekan arasında gezinmesini kolaylaştırıyor. Standart sandalyelerin manevra yapmakta zorlandığı dar alanlarda serbestçe hareket edebiliyor. Kullanıcısını ayağa kalkmış kişilerle göz hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırabiliyor.