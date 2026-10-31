Sabah sabah sürpriz misafir! Yavru ayı insanları görünce suya atladı

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İstanbul
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir restoranın bahçesine giren yavru ayı, sabah saatlerinde işletme çalışanlarıyla karşılaştı. Korkarak kaçan ayının su kanalından yüzerek karşıya geçtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde restoranı açmak için gelen işletme çalışanları, bahçede dolaşan yavru ayıyla karşılaştı. İnsanları görünce korkan ayı, su kanalından yüzerek karşıya geçti. Yavru ayı, daha sonra dağlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu. Ayının restoranın bahçesinde dolaştığı ve su kanalından yüzerek karşıya geçtiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.