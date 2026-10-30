TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:24

Hindistan'da tapınak ziyaretinden dönenleri taşıyan uçak düştü: 6 ölü

Hindistan'da uçak kazalarının sık yaşandığı Uttarakhand eyaletinde tapınak ziyaretinden dönen yolcuları taşıyan helikopter düştü. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgede son 10 yılda yaşanan 12 uçak kazalarında 21 kişi yaşamını yitirdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hindistan'da tapınak ziyaretinden dönenleri taşıyan uçak düştü: 6 ölü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:24

’ın eyaletinde tapınağa dini ziyaret gerçekleştiren 5 yolcuyu taşıyan helikopter düştü. Helikopterin düşmesi sonucu pilot ve 5 yolcu hayatını kaybetti. 

Yetkililer, helikopterin Hinduizm inancında önemli bir yere sahip olan Himalayalar’daki Badrinath Tapınağı’ndan eyaletin başkenti Dehradun’a dönüş yolculuğu sırasında düştüğünü bildirdi. Kazanın Chamoli bölgesinde Hindistan ordusuna ait askeri kampın yakınındaki Chhai köyü civarında meydana geldiği belirtildi.

Hindistan'da tapınak ziyaretinden dönenleri taşıyan uçak düştü: 6 ölü

Uttarakhand Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bir yetkili, helikopterle öğle saatlerinde Joshimath Vadisi üzerinden geçerken irtibatın kesildiğini açıkladı. Yetkililer, yağış ve görüş mesafesinin düşmesi gibi olumsuz hava şartlarının arama-kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğini kaydetti. 

Hindistan polisi, sahadaki zorluklara rağmen çalışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

SON 10 YILDA 12 KAZADA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, her yıl nisan-kasım aylarında düzenlenen hac sezonunda yüksek rakımlı Char Dham kutsal bölgelerine ziyaretçi taşımacılığında yaygın olarak kullanılan helikopterlerin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi. 

Resmi verilere göre, Uttarakhand eyaletinde 2016-2026 yılları arasında meydana gelen 12 helikopter kazasında toplam 21 kişi hayatını kaybetti.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Askeri uçaklarda havada çarpıştı! Filipinler'de tatbikat sırasında facia
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bosna Hersek’te AB Barış Gücü helikopteri düştü: 4 ölü, 11 yaralı
ETİKETLER
#hindistan
#Uttarakhand
#Chamoli
#Badrinath Tapınağı
#Dehradun
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.