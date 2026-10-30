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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 00:17

Bosna Hersek’teki EUFOR helikopter kazasında can kaybı 4’e yükseldi: İtalya Savunma Bakanlığı ve Meloni taziye mesajı yayımladı

Bosna Hersek’in Brçko bölgesinde düşen AB Barış Gücü’ne (EUFOR) ait İtalyan CH-47 Chinook tipi helikopter kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e çıktı. İtalya Savunma Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin 2 asker ve 2 Kızılhaç gönüllüsü olduğunu duyururken, Başbakan Giorgia Meloni taziye mesajı yayımladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 00:17

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Brçko bölgesinde Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait bir askeri helikopterin görev sırasında düştüğü kazada bir asker daha hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşanan toplam can kaybı 4'e yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Bosna Hersek’teki EUFOR helikopter kazasında can kaybı 4’e yükseldi: İtalya Savunma Bakanlığı ve Meloni taziye mesajı yayımladı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Bosna Hersek'te barış ve istikrar için görev yapan EUFOR'a ait bir askeri helikopter Brcko bölgesinde düştü.
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
EUFOR, kaza ve sebebine ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı.
Kazada sivil yapılara zarar gelmediği ve yaralanan sivil olmadığı belirtildi.
Bölgeye polis ve acil durum araçları intikal etti.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

İTALYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA: "4 PERSONELİMİZİ KAYBETTİK"

Kazaya karışan helikopterin, İtalya'ya ait CH-47 Chinook tipi askeri nakliye helikopteri olduğu bildirildi. İtalya Savunma Bakanlığı'ndan yayımlanan açıklamada, "Bosna Hersek'te EUFOR Althea misyonu kapsamında görev yapan bir İtalyan helikopterinin kazasında 2'si İtalyan Kara Kuvvetleri, 2'si de İtalyan Kızılhaçı Gönüllü Askeri Birliği mensubu olmak üzere, 4 askeri personel hayatını kaybetmiştir. Helikopterde toplam 15 personel bulunuyordu. Yaralanan 11 kişinin tedavileri sürüyor ve an itibarıyla hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor" denildi.

Bosna Hersek’teki EUFOR helikopter kazasında can kaybı 4’e yükseldi: İtalya Savunma Bakanlığı ve Meloni taziye mesajı yayımladı

1997'DEN BU YANA ULUSLARARASI GÜÇLERİN YAŞADIĞI EN AĞIR KAZA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise askerlerin ailelerine taziye dileklerini ileterek, "Düşüncelerim hayatını kaybedenler, aileleri ve bölgede barış ve istikrar için yürütülen misyonda görev yaparken bu acı dolu saatleri yaşayanlarla birlikte. Şahsım ve İtalyan hükümeti adına, en içten dayanışma duygularımı iletiyorum" diye yazdı.

Söz konusu kaza, ölü ve yaralı sayısı bakımından Bosna Hersek'teki uluslararası güçlerin 1997'den bu yana yaşadığı en ağır kaza oldu.

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması'nın ardından ülkede önce NATO öncülüğündeki Uygulama Kuvveti (IFOR) ardından da İstikrar Kuvveti (SFOR) görev yapmıştı. 2004 yılında ise AB Konseyi'nin kararıyla SFOR'un yerini EUFOR almıştı.

EUFOR-Althea misyonu, Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesi hükümetinin son yıllardaki ayrılıkçı adımlarının ardından ülkedeki askeri varlığını güçlendirmiş ve ülkenin güvenlik ve istikrarı açısından kritik rol üstlenmişti.

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#bosna-hersek
#türk ordusu
#Eufor
#Brcko
#Sinisa Milic
#Dünya
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