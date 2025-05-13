Askeri helikopter denize acil iniş yaptı! MSB'den ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı sırasında havalanan askeri helikopterin Antalya açıklarında denize acil iniş yaptığını duyurdu. Helikopterdeki 4 personelin sağlık durumu belli oldu.

Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de 6-17 Mayıs tarihleri arasında icra edilen DENİZKURDU-II tatbikatında facianın eşiğinden dönüldü. 85 hava aracının katıldığı tatbikat sırasında arızalanan bir askeri helikopter denize acil iniş yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde görevli personellerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

4 PERSONEL HASTANEYE KALDIRILDI

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

AK PARTİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.