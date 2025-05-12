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 | Onur Kaya

PKK fesih kararı aldı, AK Parti'den ilk açıklama geldi: Dönüm noktası olacak

Terör örgütü PKK'nın fesih kararını resmen ilan etmesine ilişkin AK Parti'den ilk açıklama geldi. Fesih kararının 'terörsüz Türkiye' süreci için önemli bir aşama olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, artık sıranın silah bırakmaya geldiğine dikkat çekti. Silahların teslim edilmesinin dönüm noktası olacağını vurgulayan Çelik, "Silah bırakma kararı somut olarak hayata geçirilmeli. Bu süreci titizlikle takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 11:20

Türkiye terör belasından kurtuluyor. Bölücü terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği kongresinde alınan kararları açıkladı. Buna göre PKK, kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını ilan etti. Fesih kararına ilişkin AK Parti'den peş peşe açıklamalar geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fesih kararının terörsüz Türkiye süreci için önemine dikkat çekti. Terör örgütünün somut olarak silahları teslim etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, bu hamlenin de gelmesi durumda süreç için dönüm noktası olacağını ve atılacak adımları yakından takip edeceklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

PKK fesih kararı aldı, AK Parti'den ilk açıklama geldi: Dönüm noktası olacak

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'terörsüz Türkiye' için ortaya koyduğu yüksek siyasi iradesi ve sürecin koordinatlarını 'devlet politikası' olarak çizen kapsayıcı ve net yaklaşımı ile Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı, gelişmelere dönük duruşu ve yönlendirmeleri, topyekun 'iç cephe'nin güçlendirilmesinin başlıklarını oluşturmuştur.

Siyasi partiler arasındaki etkili ve verimli görüşme trafiği, istişare ve diyalog, demokratik siyasetin 'meşru adres' olarak sorumluluk almasını ve inisiyatif üretmesini sağlamıştır.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI AÇILACAK"

İmralı’dan yapılan çağrı sonrasında PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, 'terörsüz Türkiye' hedefi açısından önemli bir aşamadır. Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır.

"DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. 'Fesih' ve 'silahları teslim etme' kararının, PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır. Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir.

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"SİLAH BIRAKMA KARARI SOMUT OLARAK HAYATA GEÇMELİ"

Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının 'içerde' ve 'dışarıda' tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır.

"CUMHURİYET HEPİMİZİN ÇATISI"

Ayrıca 'terörsüz Türkiye' hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye’nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir. Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin hepimizin 'çatı'sı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel 'zemin' olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir. Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinci ile geleceğimiz en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edecektir. Her olumlu aşama yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacaktır.

PKK fesih kararı aldı, AK Parti'den ilk açıklama geldi: Dönüm noktası olacak

"KAZANAN TÜM VATANDAŞLARIMIZ OLACAK"

'Terörsüz Türkiye'ye sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerekir. Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Temel prensibimiz şudur: Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir.

'Devletimizin nitelikleri' ve 'milletimizin değerleri' konusunda hiçbir tartışma yoktur, bu değerleri zedeleyecek hiçbir adım söz konusu değildir, olamaz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı’nı kucaklayacak büyük stratejik adımlardan önde geleni 'terörsüz Türkiye' olacaktır.

Milletimiz müsterih olsun. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."

PKK fesih kararı aldı, AK Parti'den ilk açıklama geldi: Dönüm noktası olacak

EFKAN ALA: ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı. Ala açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

PKK fesih kararı aldı, AK Parti'den ilk açıklama geldi: Dönüm noktası olacak

"Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir.

Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz."

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