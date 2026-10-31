Gece yarısı evlerin ışıkları birer birer yandı! Arnavutköy'de 3 okuldan yükselen sesler şaşırttı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece yarısı 3 okuldan yükselen yüksek sesli müzik ve marş yayınları mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Saat 00.30 sıralarında aniden başlayan yayınlar nedeniyle uykusundan uyanan vatandaşlar yaşananları anlamak için pencerelere çıktı. Evlerin ışıkları birer birer yanarken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nun ses sistemlerinden aniden yüksek sesle müzik ve marş yayınları duyulmaya başlandı.

GECE YARISI SOKAKLAR MÜZİK VE MARŞ SESLERİYLE YANKILANDI

Gece saatlerinde sokakların sessizliğini bozan yüksek sesli yayın, çevrede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Beklenmedik sesler nedeniyle uykularından uyanan bazı mahalle sakinleri, neler yaşandığını anlamak için evlerinin pencerelerine çıktı.

Okullardan yükselen müzik ve marş sesleri mahallede şaşkınlığa neden oldu. Gece saatlerinde birden başlayan yayın nedeniyle çevredeki evlerin ışıkları birer birer yanarken, vatandaşlar pencerelerden sokağı ve okul binalarını izlemeye başladı.

Gecenin sessizliğinde duyulan yüksek sesli yayın, mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.

Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’ndan duyulan yayınların neden başladığı henüz netlik kazanmadı. Okulların ses sistemlerinde teknik bir arıza yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.