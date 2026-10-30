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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:53

BOTAŞ doğal gaz tarifesini güncelledi: Kasım ve aralık ayları için il bazlı tüketim sınırları belirlendi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konut aboneleri için uygulanan kademeli doğal gaz tarifesinde kasım ve aralık aylarına ilişkin tüketim limitlerini güncelledi. İklim koşullarına göre belirlenen yeni sınırlara göre Ankara, İstanbul ve İzmir için geçerli olan rakamlar netleşti.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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BOTAŞ doğal gaz tarifesini güncelledi: Kasım ve aralık ayları için il bazlı tüketim sınırları belirlendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:53

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (), konutlarda uygulanan kademeli tarifesi kapsamında kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı tüketim limitlerini güncelledi.

HABERİN ÖZETİ

BOTAŞ doğal gaz tarifesini güncelledi: Kasım ve aralık ayları için il bazlı tüketim sınırları belirlendi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
BOTAŞ, konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında 81 il için kasım ve aralık aylarına ilişkin tüketim limitlerini güncelledi.
Kasım ayı doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp olarak belirlendi.
Aralık ayında limitler Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp oldu.
İllere göre değişen tüketim limitleri, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor.
Tüm illere ait limit detaylarına BOTAŞ'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
BOTAŞ doğal gaz tarifesini güncelledi: Kasım ve aralık ayları için il bazlı tüketim sınırları belirlendi

BOTAŞ'TAN KASIM VE ARALIK AYI DOĞAL GAZ LİMİT GÜNCELLEMESİ

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tabloya göre, 81 ilde konut abonelerinin kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık doğal gaz tüketim sınırları belirlendi.

Buna göre, kasım ayında doğal gaz tüketim limiti 'da 283,78 metreküp, 'da 136,01 metreküp ve 'de 67,97 metreküp oldu.

Aralık ayında ise söz konusu limitler, Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp olarak belirlendi.

BOTAŞ doğal gaz tarifesini güncelledi: Kasım ve aralık ayları için il bazlı tüketim sınırları belirlendi

TÜM İLLERE AİT LİMİTLERE İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLİR

İllere göre farklılık gösteren tüketim limitleri, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor.

BOTAŞ'ın kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı doğal gaz tüketim limitlerinin tamamına ilişkin detaylara kurumun internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

 

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#İstanbul
#izmir
#ankara
#Doğal Gaz
#botaş
#Ekonomi
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