Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı tüketim limitlerini güncelledi.

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HABERİN ÖZETİ BOTAŞ doğal gaz tarifesini güncelledi: Kasım ve aralık ayları için il bazlı tüketim sınırları belirlendi BOTAŞ, konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında 81 il için kasım ve aralık aylarına ilişkin tüketim limitlerini güncelledi. Kasım ayı doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp olarak belirlendi. Aralık ayında limitler Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp oldu. İllere göre değişen tüketim limitleri, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Tüm illere ait limit detaylarına BOTAŞ'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

BOTAŞ'TAN KASIM VE ARALIK AYI DOĞAL GAZ LİMİT GÜNCELLEMESİ

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tabloya göre, 81 ilde konut abonelerinin kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık doğal gaz tüketim sınırları belirlendi.

Buna göre, kasım ayında doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp oldu.

Aralık ayında ise söz konusu limitler, Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp olarak belirlendi.

TÜM İLLERE AİT LİMİTLERE İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLİR

İllere göre farklılık gösteren tüketim limitleri, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor.

BOTAŞ'ın kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı doğal gaz tüketim limitlerinin tamamına ilişkin detaylara kurumun internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.