BOTAŞ ile Gazprom arasında kritik toplantı

BOTAŞ ve Gazprom, St. Petersburg’da stratejik ortaklıkları derinleştirmek üzere buluştu. Görüşmede mevcut projeler masaya yatırılırken, geleceğe dair somut adımlar da gündeme geldi.

Türkiye’nin ve bölge ülkelerin enerji arzında önemli bir aktör olan BOTAŞ; uluslararası enerji iş birlikleriyle, ulusal ve uluslararası anlaşmalarla ve kesintisiz enerji arzı vizyonuyla, küresel enerjideki kritik rolünü her geçen gün daha da güçlendiriyor.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda, 16 Nisan 2025 tarihinde Rusya’nın St. Petersburg kentinde BOTAŞ ile Gazprom şirketleri arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

ENERJİ İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan başkanlığındaki BOTAŞ heyetinde Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın ve Doğal Gaz Alım ve İhracat Daire Başkan Yardımcısı Mehtap Bolat yer aldı. Rus tarafta ise Gazprom Şirketi İcra Kurulu Başkanı Alexey Miller, Gazprom Export Şirketi Genel Müdürü Dmitry Khandoga ve diğer şirket yetkilileri toplantıda yer aldı.



Toplantıda, iki şirket arasında yaklaşık 40 yıldır devam eden stratejik ilişkilerin önemi vurgulanarak mevcut iş birliği konuları ele alındı. Bu bağlamda, taraflar arasında karşılıklı yarar esasına dayalı kısa ve uzun vadeli hedeflere yönelik atılacak somut adımlar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Alexey Miller ayrıca 2025 Haziran ayında düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan’ı davet etti.