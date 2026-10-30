Elektrik faturasında bu tutarı aşanlar dikkat! Devlet desteği kalkıyor

EPDK'dan yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Hatırlanacağı üzere 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlenmiştir. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulanmıştır. Mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 2025 yılı için 5.000 kWh/yıl, 2026 yılı için 4.000 kWh/yıl olarak belirlenirken bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir. Hatırlanacağı üzere 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlenmiştir. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulanmıştır. Mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 2025 yılı için 5.000 kWh/yıl, 2026 yılı için 4.000 kWh/yıl olarak belirlenirken bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir.

