Elektrik faturasında bu tutarı aşanlar dikkat! Devlet desteği kalkıyor

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İstanbul
EPDK, 2027'de elektrik faturalarındaki devlet desteği için yeni sınır belirledi. Aylık 250 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen ve faturası yaklaşık 820 TL'yi aşan aboneler, 1 Ocak 2027'den itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak. Düzenlemeden yaklaşık 6,5 milyon konut abonesi etkilenecek.
EPDK, 2027 yılında konut abonelerine yönelik elektrik tüketim sınırını yıllık 3 bin kilovatsaat olarak belirledi. Buna göre aylık ortalama 250 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen ve faturası yaklaşık 820 TL'yi aşan aboneler, devlet desteği kapsamından çıkarılarak elektriği gerçek maliyet üzerinden kullanacak.
1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeden yaklaşık 6,5 milyon konut abonesinin etkilenmesi bekleniyor. Türkiye genelindeki mesken abonelerinin yüzde 14,7'sini kapsayan uygulamada camiler, cemevleri, şehit aileleri, gaziler ve yaşam destek cihazlarına bağımlı hastalar ise kapsam dışında tutulacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konut abonelerinin elektrik tüketimine uygulanan devlet desteğine ilişkin sınırı duyurdu. Yeni düzenlemeye göre aylık elektrik tüketimi belirlenen seviyenin üzerine çıkan mesken aboneleri, devlet desteği kapsamının dışında kalacak.
EPDK'dan yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:
"Hatırlanacağı üzere 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlenmiştir. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulanmıştır. Mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 2025 yılı için 5.000 kWh/yıl, 2026 yılı için 4.000 kWh/yıl olarak belirlenirken bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir. Hatırlanacağı üzere 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlenmiştir. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulanmıştır. Mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 2025 yılı için 5.000 kWh/yıl, 2026 yılı için 4.000 kWh/yıl olarak belirlenirken bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir.
Bugün gerçekleştirilen Kurul toplantısında alınan karar ile 2027 yılı için bu limit 3.000 kWh/yıl (aylık ortalama 250 kWh tüketim, fatura bedeli olarak aylık ortalamada yaklaşık 820 TL ve üzeri) olarak belirlenmiştir. Söz konusu limit 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Ülkemizde güncel verilere göre mesken abonelerinin sayısı yaklaşık 44,2 milyondur. Bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 6 buçuk milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık %14,7’si yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacaktır.
Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmemiş olup tarımsal faaliyetle uğraşan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecektir. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Mesken abone grubunda bulunan camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler de ilgili düzenlemenin dışında tutulmuştur. Ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu düzenlemenin dışında yer almaktadır.
Bu kapsamda, 2026 yılı Ekim ayında düzenlenen faturayla yıllık tüketimi ilk kez 3 bin kWh'yi aşan mesken abonelerine 1 Ocak 2027'den, Aralık 2026'da aşanlara ise 1 Mart 2027'den itibaren yeni tarifenin uygulanacağı aktarıldı.
2026 yılı tüketimi 3 bin kWh'nin altında kalan ancak 2027 yılı Haziran ayında düzenlenen faturayla bu sınırı ilk kez aşan aboneler için uygulamanın 1 Eylül 2027'de başlayacağı, saatlik sayaç okuması yapılabilen ve 31 Temmuz 2027 saat 23.59 itibarıyla limiti aşan aboneler için ise başlangıç tarihinin 1 Ekim 2027 olacağı bildirildi.