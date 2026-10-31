İnsanlardan uzaklaşıp mağaraya sığındı! Yıllar sonra babasına kavuştu

Uludağ'da bir mağarada yaşamını sürdürdüğü öğrenilen 52 yaşındaki Tamer M. isimli vatandaş için başlatılan yardım seferberliği ile yıllardır ayrı kaldığı babasıyla buluşması sağlandı. 83 yaşındaki Hüseyin M., Ankara'dan Bursa'ya gelerek oğlunu yanına aldı.

Bursa'nın simgelerinden Uludağ'da bir mağaraya sığınarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen 52 yaşındaki Tamer M.'nin hikâyesi, görenlerin yüreğine dokundu. Ormanlık alandaki mağarada kaldığı belirlenen adam için harekete geçen dağcı ve doğa tutkunu Düzgün Çalışkan, mağarada yaşayan adama yardım eli uzattı. Yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılayan Çalışkan, yaşananların ardından ailesine ulaşılması için de destek oldu.

83 YAŞINDAKİ BABA ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

Oğlunun Uludağ'da bir mağarada kaldığını öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M., Ankara'dan Bursa'ya gelmek üzere yola çıktı. Uzun bir yolculuğun ardından Bursa'ya ulaşan yaşlı baba, Düzgün Çalışkan'ın misafiri oldu. Baba ile oğlunun buluşması için gerekli hazırlıklar yapılırken, beklenen kavuşma gerçekleşti.

Baba Hüseyin M.'nin oğluyla karşı karşıya geldiği anlarda duygusal anlar yaşandı. Uzun bir yolculuğun ardından oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 83 yaşındaki baba, hasret giderdi. Uludağ'daki mağarada kalan adamın hikâyesi, babasının gelişiyle farklı bir boyut kazandı.

Baba Hüseyin M., oğluyla buluşmasının ardından onu da yanına alarak Ankara'ya hareket etti. Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamın hikâyesi, Düzgün Çalışkan'ın desteği ve babasının kilometrelerce yol kat ederek gerçekleştirdiği ziyaretle mutlu sonla noktalandı.