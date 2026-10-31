Kementi eline aldı, yaralı yaban domuzunu böyle yakaladı!

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaban domuzu yol ortasında kalarak trafiği tehlikeye soktu. Bölgeden geçen Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay, kement atarak yakaladığı hayvanı güvenli bir alana çekti.

Edinilen bilgiye göre, yola çıkan bir yaban domuzu otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yol ortasında kalan ve trafiği tehlikeye sokan hayvanın yardımına bölgeden geçen Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay koştu. Ay, kement atarak hayvanı yakalayıp güvenli bir alana çekti. Yol trafiğe açılırken, hayvanın bölgeden alınması için yetkililere haber verildi.

Yaban domuzunu kement atarak yakalayıp güvenli alana çeken Serkan Ay, duyarlı davranıp kement atarak hayvanı kenara çektiğini ve polis ekiplerine yardımcı olduğunu ifade etti.