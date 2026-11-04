Böyle tatbikat görülmedi! Hastane personeli kendini role fazla kaptırdı: 'Oscar'lık performans kamerada

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İstanbul
Manavgat Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta hasta yakınını canlandıran 2 hastane personeli, performanslarıyla profesyonel oyunculara taş çıkarttı. Senaryo gereği kazada yaralanan kızın babasını canlandıran personel, rolüne kendini kaptırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yaşanan arbedede güvenlik görevlilerinin boyunlarında gerçek sıyrıklar oluştu.