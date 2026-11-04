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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:38

Cesedi halıya sarıp 40 kilometre taşımışlar: 20 yıllık sır cinayet çözüldü

Hatay'da 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün cesedi halıya sarılı halde deniz kıyısında bulunmuştu. Aradan geçen 20 yılın ardından katil zanlısı yakayı ele verdi. Faile yardım eden 2 şahsın ölüm korkusuyla olayı 20 yıl boyunca sır gibi sakladığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:38

Samandağ'da 22 Haziran 2006 tarihinde 17 yaşındaki İbrahim Akgöl isimli gencin cesedi halıya sarılı halde cesedi bulundu. Yaşanan vahşet kan dondururken, polis ekipleri faili meçhul cinayeti raftan indirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Cesedi halıya sarıp 40 kilometre taşımışlar: 20 yıllık sır cinayet çözüldü

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Samandağ'da 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün halıya sarılı halde cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 12 kişi yakalandı ve cinayeti 20 yıl boyunca saklayanlar tespit edildi.
22 Haziran 2006'da 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün cesedi halıya sarılı halde bulundu.
Olayla ilgili toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Akgöl'ün S.S. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak taşındığı ortaya çıktı.
S.S.'ye yardım eden 2 kişinin, öldürülme korkusuyla cinayeti 20 yıl boyunca sakladığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Cesedi halıya sarıp 40 kilometre taşımışlar: 20 yıllık sır cinayet çözüldü

CİNAYETE İLİŞKİN 12 KİŞİ YAKALANDI

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar neticesinde; 9'u , 2'si ve 1'i ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 Ekim tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Cesedi halıya sarıp 40 kilometre taşımışlar: 20 yıllık sır cinayet çözüldü

20 YIL BOYUNCA SAKLAMIŞLAR

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Akgöl'ün S.S. isimli şahıs tarafından Antakya ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak Samandağ ilçesine kadar 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı. Öte yandan, S.S.'ye Akgöl'ün taşınmasında yardım eden 2 kişinin, kendilerinin de öldürülmesinden korkarak cinayeti 20 yıl boyunca sakladıkları öğrenildi.

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#izmir
#Mersin
#hatay
#Samandağ
#İbrahim Akgöl
#3. Sayfa
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