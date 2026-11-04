Samandağ'da 22 Haziran 2006 tarihinde 17 yaşındaki İbrahim Akgöl isimli gencin cesedi halıya sarılı halde cesedi bulundu. Yaşanan vahşet kan dondururken, polis ekipleri faili meçhul cinayeti raftan indirdi.

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HABERİN ÖZETİ Cesedi halıya sarıp 40 kilometre taşımışlar: 20 yıllık sır cinayet çözüldü Samandağ'da 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün halıya sarılı halde cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 12 kişi yakalandı ve cinayeti 20 yıl boyunca saklayanlar tespit edildi. 22 Haziran 2006'da 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün cesedi halıya sarılı halde bulundu. Olayla ilgili toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Akgöl'ün S.S. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak taşındığı ortaya çıktı. S.S.'ye yardım eden 2 kişinin, öldürülme korkusuyla cinayeti 20 yıl boyunca sakladığı öğrenildi.

CİNAYETE İLİŞKİN 12 KİŞİ YAKALANDI

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar neticesinde; 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 Ekim tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

20 YIL BOYUNCA SAKLAMIŞLAR

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Akgöl'ün S.S. isimli şahıs tarafından Antakya ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak Samandağ ilçesine kadar 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı. Öte yandan, S.S.'ye Akgöl'ün taşınmasında yardım eden 2 kişinin, kendilerinin de öldürülmesinden korkarak cinayeti 20 yıl boyunca sakladıkları öğrenildi.