A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

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İstanbul
A101’de yeni satışa sunulacak ürünler perşembe günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 4 saat kesintisiz bluetooth kulaklık 749 TL, Akıllı uzatma priz kablosu 599 TL, saç kurutma makinesi 999 TL, Şarjlı Dikey Süpürge 4.999 TL, Battaniye Takımı 1.499 TL, Çalışma koltuğu 1.999 TL, 4 Katlı Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL, 3 Kapaklı Kiler Dolabı 5.999 TL, Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL, Pipetli Plastik Mug 249 TL, 2’li Kase 349 TL’den raflarda olacak. Kamp ürünlerinden olan Katlanabilir Taşıma Kutusu 1.699 TL, Telsiz Seti 1.299 TL, Kamp Baltası 429 TL, Halat 369 TL, Uyku Tulumu ise 849 TL’den satışa çıkacak. A101 marketlerinde alternatif olarak temel gıda ürünlerinden, temizlik malzemelerine, mama çeşitlerinden terliğe onlarca yeni ürün uygun fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Peki A101’de perşembe günü neler geliyor? İşte, A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu…
70" Crystal UHD 4K Smart TV: 45.999 TL
55" Frameless 4K UHD Smart QLED TV: 21.999 TL
40" Frameless FHD Smart QLED TV: 11.499 TL
32" HD Ready Smart LED TV: 8.499 TL
Bluetooth Kulaklık: 749 TL
Bluetooth Kablosuz Kulaklık: 249 TL
Akıllı Uzatma Priz Kablosu: 559 TL
Akıllı Saat: 1.299 TL
Kablosuz Klavye ve Mouse Seti: 439 TL
Kasalı Golf Arabası: 129.990 TL
Üç Tekerlekli Moped (Tavanlı): 94.990 TL
Üç Tekerlekli Moped: 84.990 TL
Benzinli Motosiklet (125 cc): 73.990 TL
Elektrikli Moped: 32.990 TL
Çift Kapılı Buzdolabı: 31.999 TL
9 kg Çamaşır Makinesi: 19.499 TL
8 kg Çamaşır Makinesi: 28.599 TL
Bulaşık Makinesi: 21.999 TL
Çamaşır Makinesi (A Sınıfı): 15.999 TL
Elektrikli Çay Makinesi: 1.399 TL
Saç Kurutma Makinesi: 999 TL
Saç Maşası / Düzleştirici: 359 TL
Saç Şekillendirici Tarak: 599 TL
Multi Blender Seti: 2.499 TL
Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi (2'si 1 Arada): 1.999 TL
Şarjlı Tüy Toplama Makinesi: 399 TL
Dijital Baskül: 399 TL
Tıraş Makinesi: 4.999 TL
Aromaterapi Difüzör: 529 TL
Dikey Şarjlı Süpürge: 1.399 TL
LED Işıklı Şarjlı Su Pompası: 199,50 TL
Türk Kahvesi Makinesi: 1.499 TL
Erkek Polar Ceket: 549 TL
Kadın Polar Ceket: 549 TL
Pötikare Masa Örtüsü: 179,50 TL
Soft Tüy Havlu: 109,50 TL
Pamuklu Kurulama Bezleri (2'li): 89,50 TL
Battaniye Takımı (3'lü): 1.499 TL
Kadın Klipsli Pijama Takımı: 399 TL
Kadın Pijama Altı: 349 TL
Dantelli Seamless Sütyen: 349 TL
50 Denye Külotlu Çorap: 135 TL
Anne-Bebek Keçe Organizer: 89,50 TL
Havur Ev İçi Terlik: 299 TL
Mıknatıslı Ayakkabı Çekeceği: 79,50 TL
Kovall Tuvalet Kağıtlığı: 389 TL
Kalorifer Kurutmalık: 199,50 TL
3 Çekmeceli Organizer: 149,50 TL
Çok Amaçlı Saklama Kutusu: 249 TL
Dönebilen Raflı Organizer: 249 TL
Ahşap Saplı Kristal Organizer: 99,50 TL
Büyük Makyaj Organizeri: 199,50 TL
Kapaklı Hasır Organizer: 299 TL
Ev Kumbara: 229 TL
Fileli Koltuk Ergonomik Koltuğu: 1.999 TL
4 Katlı Portatif Amaçlı Dolap: 1.499 TL
3 Kapaklı Erzak / Kiler Dolabı: 5.999 TL
Mutfak Ürünleri (Tekli): 75 TL
Kızartma Tenceresi: 489 TL
Metal Saklama Kabı Seti: 679 TL
Metal Sosluk Tava: 369 TL
Silikon Hazırlık Seti 5'li: 149,50 TL
Tutmalı Çelik Termos Bardak: 499 TL
Döküm Kek Kalıbı: 399 TL
Çift Taraflı Kesme Tahtası: 1.899 TL
Ayaklı Kahve Yanı Bardak (2'li): 229 TL
Çift Cidarlı Kase: 129,50 TL
Çift Cidarlı Kase (Büyük): 169,50 TL
Borosilikat Süt Kupası: 48,50 TL
Figürlü Borosilikat Kupa: 189,55 TL
Çift Hazneli Tumbler: 289 TL
Kutulu Pipetli Plastik Mug: 249 TL
Ayaklı Boylu Kase (2'li): 349 TL
Seramik Kupa: 99,50 TL
4 Parça Matara: 849 TL
Desenli Cam Tepsi: 299 TL
Sosluk / Baharatlık: 189,50 TL
Kelebek Detaylı Cam Lokumalık: 49,50 TL
Renkli Kavanoz: 99,50 TL
Ayaklı Cam Kupa: 99,50 TL
Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı: 29,50 TL
Meyve Bıçağı (3'lü): 119,50 TL
Poşet Klipsi (12'li): 49,50 TL
Saklama Kabı Seti (2'li): 129,90 TL
Kamp, Açıkhava & Oyuncaklar
Hareketli Bineser Figürü: 799 TL
Uzaktan Kumandalı Stunt Car: 749 TL
Oyuncak Büyük Blok Seti: 389 TL
Oyuncak İtfaiye Bisikleti: 159,50 TL
Oyuncak Polis / İtfaiye Merkezi: 269 TL
Kuzulu Oyuncak Seti: 179 TL
Oyuncak Truck Karanlıkta Parlayan: 159,80 TL
Oyuncak Aktivite Seti: 349 TL
Oyuncak Sessiz Top: 249 TL
Oyuncak Peluş Küpler: 269 TL
Hamburger ve Pizza Oyuncak Seti: 179,50 TL
Oyuncak Doktor Seti: 159,50 TL
Lisanslı Puzzle: 109,50 TL
Çocuk Akademi Boyama Kitabı: 50 TL
Oyuncak Projeksiyon El Feneri: 79 TL
Darts Seti: 129,50 TL
Oyuncak Tren Seti: 349 TL
Denizkızı Mavi Saçlı Bebek: 289 TL
Telsiz Seti (2'li): 1.299 TL
Asılabilir Büyük Boy Lamba: 299 TL
Çok Fonksiyonlu Kamp Baltası: 429 TL
Kamp Bıçağı / Çok Amaçlı Hançer: 849 TL
Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu: 1.699 TL
Ahşap Desenli Masalı Sandalye Seti: 749 TL
Katlanabilir Kamp Koltuğu: 1.499 TL
Halat (110 m): 369 TL
Uyku Tulumu: 849 TL
65" Frameless 4K UHD Google QLED TV: 29.999 TL
32" Frameless HD Ready Uydu Alıcılı LED TV: 6.999 TL
65" 4K UHD VIDAA TV: 30.999 TL
55" 4K UHD VIDAA TV: 21.999 TL
Bluetooth Kulaklık (Kulak üstü): 999 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 499 TL
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık: 1.399 TL
LED Ampul 8 W: 79,50 TL
Motosiklet & Bisikletler
250 CC Motosiklet: 179.990 TL
150 CC Benzinli Motosiklet (RSX7): 109.990 TL
150 CC Benzinli Motosiklet (RSX5): 69.990 TL
VB6 Elektrikli Bisiklet: 21.990 TL
VB5 Elektrikli Bisiklet: 29.990 TL
Elektronik Çakmak: 229 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 469 TL
Beyaz Eşya & Ev Aletleri
Bulaşık Makinesi (5 Programlı): 15.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 9.299 TL
8 KG Çamaşır Makinesi (1400 Devir): 22.999 TL
8 KG Çamaşır Makinesi (1000 Devir): 16.999 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 9.499 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.299 TL
Ultrasonik Hava Nemlendirici: 1.099 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici: 1.199 TL
Saç Kurutma Makinesi: 1.099 TL
Duvar Tipi Isıtıcı: 1.999 TL
Izgara ve Tost Makinesi: 999 TL
Dekoratif Şarjlı Masa Lambası: 399 TL
Saç Düzleştirici Fırça: 899 TL
Filtre Kahve Makinesi: 1.199 TL
Su Isıtıcı (Kettle): 999 TL
Çubuk Blender: 699 TL
Elektrikli Cezve: 279 TL
Cyclone Süpürge: 4.999 TL
Kablolu Dik Süpürge: 1.599 TL
Porselen 18 Parça Yemek Takımı: 1.999 TL
Porselen Kayık Tabak (2'li): 479 TL
Porselen 2 Kişilik Fincan Takımı: 299 TL
Çelik Derin Tencere: 699 TL
Çelik Basık Tencere: 799 TL
Çelik Cezve: 229 TL
Orta Boy Çelik Çaydanlık: 1.199 TL
Boyalı Kase (390 cc): 64,50 TL
Boyalı Kase (620 cc): 69,50 TL
Desenli Saklama Kabı: 64,50 TL
Su Bardak Seti (3'lü): 149,50 TL
Kapaklı Şişe: 119,50 TL
Seramik Pasta Tabağı (4'lü): 299 TL
Kulptu Cam Kesim Panosu: 199,50 TL
Desenli Cam Sunumluk: 229 TL
Yuvarlak Metal Tepsi: 89,50 TL
Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi: 99,50 TL
Yuvarlak Metal Kutu: 79,50 TL
Desenli Tepsi: 89,50 TL
Çift Cidarlı Pipetli Bardak: 99,50 TL
Dekoratif Mum: 129,50 TL
Mermer Desenli Servis Tabağı: 84,50 TL
Mermer Desenli Yemek Tabağı: 84,50 TL
Mermer Desenli Tatlı Tabağı: 84,50 TL
Mermer Desenli Kase: 84,50 TL
Kristal Bardak: 19,50 TL
Kristal Ayaklı Bardak: 29,50 TL
Kristal Kase: 29,50 TL
Kristal Sürahi: 99,50 TL
Cam Kavanoz: 99,50 TL
Çift Cidarlı Figürlü Borosilikat Kupa: 229 TL
Meşrubat Bardağı (6'lı): 199,50 TL
Silikon Çikolata Kalıbı: 49,50 TL
Silikon Tutacak: 39,50 TL
Silikon Nihale: 39,50 TL
Yapay Manolya: 159,50 TL
Maşa Seti (4 Parça): 219 TL
Büyük Boy Şeffaf Düzenleyici (2'li): 139,50 TL
Küçük Boy Şeffaf Düzenleyici (3'lü): 59,50 TL
Pipetli Çelik Termos: 689 TL
Çelik Pipet Seti (6'lı): 79,50 TL
Abaküs Model Çelik Termos: 549 TL
Beslenme Kutusu: 34,50 TL
Kapaklı Hamur Leğeni (2'li): 299 TL
Ev Tekstili, Mobilya & Giyim
Pamuklu Desenli Halı (120x180 cm): 899 TL
Pamuklu Desenli Halı (80x150 cm): 549 TL
Tek Kişilik Alez: 579 TL
Çift Kişilik Alez: 729 TL
Yastık Alezi (2'li): 329 TL
Çift Kişilik Yorgan: 599 TL
Tek Kişilik Yorgan: 499 TL
Yastık: 179,50 TL
Kadın Fitilli Pantolon: 299 TL
Çanta Asma Aparatı: 99,50 TL
Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu: 79,50 TL
Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu: 69,50 TL
Kadın Omuz Çantası: 499 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.999 TL