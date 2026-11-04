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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:53

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

A101 aktüel ürünler kataloğu 5-12 Kasım yayımlandı. A101’de yeni ürünler yarın satışa çıkarken önümüzdeki haftanın indirim broşürü de belli oldu. 4 farklı televizyon çeşiti 8.499 TL ile 45.999 TL arasında raflarda yerini almaya hazırlanırken bluetooth kulaklık 749 TL, kablosuz klavye mouse seti 439 TL, renkli ekranlı ve suya dayanıklı akıllı saat 1.299 TL, elektrikli çay makinesi 1.399 TL, Narenciye sıkacağı ve salata makinesi 1.999 TL, Türk kahve makinesi 1.499 TL, Saç maşası 599 TL, Dijital baskül 399 TL, Dikey Süpürge 1.399 TL’den satışa çıkacak. A101’de önümüzdeki hafta katlanabilir eşya taşıma kutusu, lamba, telsiz seti, uyku tulumu, halat, çamaşır makinesi, buzdolabı ve diğer birçok ürün reyonlarda yerini alacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 5-12 Kasım aktüel ürünler broşürü ve fiyat listesi…

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Editor
 Fuat İğci
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A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:53

’de yeni satışa sunulacak günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 4 saat kesintisiz bluetooth kulaklık 749 TL, Akıllı uzatma priz kablosu 599 TL, saç kurutma makinesi 999 TL, Şarjlı Dikey Süpürge 4.999 TL, Battaniye Takımı 1.499 TL, Çalışma koltuğu 1.999 TL, 4 Katlı Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL, 3 Kapaklı Kiler Dolabı 5.999 TL, Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL, Pipetli Plastik Mug 249 TL, 2’li Kase 349 TL’den raflarda olacak. Kamp ürünlerinden olan Katlanabilir Taşıma Kutusu 1.699 TL, Telsiz Seti 1.299 TL, Kamp Baltası 429 TL, Halat 369 TL, Uyku Tulumu ise 849 TL’den satışa çıkacak. A101 marketlerinde alternatif olarak temel gıda ürünlerinden, temizlik malzemelerine, mama çeşitlerinden terliğe onlarca yeni ürün uygun fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Peki A101’de perşembe günü neler geliyor? İşte, A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu…

HABERİN ÖZETİ

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Bilgi Okunma süresi 1 dakika 8 saniyeye düşürüldü.
A101'de perşembe günü raflarda yerini alacak yeni ürünlerin fiyatları ve çeşitleri duyuruldu.
4 saat kesintisiz bluetooth kulaklık 749 TL, Akıllı uzatma priz kablosu 599 TL, saç kurutma makinesi 999 TL, Şarjlı Dikey Süpürge 4.999 TL, Battaniye Takımı 1.499 TL, Çalışma koltuğu 1.999 TL, 4 Katlı Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL, 3 Kapaklı Kiler Dolabı 5.999 TL, Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL, Pipetli Plastik Mug 249 TL, 2’li Kase 349 TL’den satışa çıkacak.
Kamp ürünleri arasında Katlanabilir Taşıma Kutusu 1.699 TL, Telsiz Seti 1.299 TL, Kamp Baltası 429 TL, Halat 369 TL, Uyku Tulumu 849 TL olarak yer alacak.
Ayrıca büyük ekran TV'ler, motosikletler, çamaşır ve bulaşık makineleri, mutfak aletleri, ev tekstili ürünleri ve oyuncaklar gibi pek çok ürün de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Aktüel katalogda 70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL, 55" Frameless 4K UHD Smart QLED TV 21.999 TL, 40" Frameless 4K UHD Smart QLED TV 11.499 TL ve 32" HD Ready Smart LED TV 8.499 TL fiyatlarıyla bulunuyor.
Beyaz eşya kategorisinde Çift Kapılı Buzdolabı 31.999 TL, 9 kg Çamaşır Makinesi 19.499 TL, 8 kg Çamaşır Makinesi 28.599 TL, Bulaşık Makinesi 21.999 TL, Çamaşır Makinesi (A Sınıfı) 15.999 TL olarak listelenmiş.
Motosiklet ve bisiklet grubunda Kasalı Golf Arabası 129.990 TL, Üç Tekerlekli Moped (Tavanlı) 94.990 TL, Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL, Benzinli Motosiklet (125 cc) 73.990 TL ve Elektrikli Moped 32.990 TL fiyatlarıyla sunuluyor.
Bilgi Okunma süresi 1 dakika 8 saniyeye düşürüldü.
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BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Boy boy valiz, örgü ipi çeşitleri, çok amaçlı dolap ve bilgisayar geliyor  


A101 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU 2026 BROŞÜRÜ 

70" Crystal UHD 4K Smart TV: 45.999 TL

55" Frameless 4K UHD Smart QLED TV: 21.999 TL

40" Frameless FHD Smart QLED TV: 11.499 TL

32" HD Ready Smart LED TV: 8.499 TL

Bluetooth Kulaklık: 749 TL

Bluetooth Kablosuz Kulaklık: 249 TL

Akıllı Uzatma Priz Kablosu: 559 TL

Akıllı Saat: 1.299 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Kablosuz Klavye ve Mouse Seti: 439 TL

Kasalı Golf Arabası: 129.990 TL

Üç Tekerlekli Moped (Tavanlı): 94.990 TL

Üç Tekerlekli Moped: 84.990 TL

Benzinli Motosiklet (125 cc): 73.990 TL

Elektrikli Moped: 32.990 TL

Çift Kapılı Buzdolabı: 31.999 TL

9 kg Çamaşır Makinesi: 19.499 TL

8 kg Çamaşır Makinesi: 28.599 TL

Bulaşık Makinesi: 21.999 TL

Çamaşır Makinesi (A Sınıfı): 15.999 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Elektrikli Çay Makinesi: 1.399 TL

Saç Kurutma Makinesi: 999 TL

Saç Maşası / Düzleştirici: 359 TL

Saç Şekillendirici Tarak: 599 TL

Multi Blender Seti: 2.499 TL

Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi (2'si 1 Arada): 1.999 TL

Şarjlı Tüy Toplama Makinesi: 399 TL

Dijital Baskül: 399 TL

Tıraş Makinesi: 4.999 TL

Aromaterapi Difüzör: 529 TL

Dikey Şarjlı Süpürge: 1.399 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

LED Işıklı Şarjlı Su Pompası: 199,50 TL

Türk Kahvesi Makinesi: 1.499 TL

Erkek Polar Ceket: 549 TL

Kadın Polar Ceket: 549 TL

Pötikare Masa Örtüsü: 179,50 TL

Soft Tüy Havlu: 109,50 TL

Pamuklu Kurulama Bezleri (2'li): 89,50 TL

Battaniye Takımı (3'lü): 1.499 TL

Kadın Klipsli Pijama Takımı: 399 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Kadın Pijama Altı: 349 TL

Dantelli Seamless Sütyen: 349 TL

50 Denye Külotlu Çorap: 135 TL

Anne-Bebek Keçe Organizer: 89,50 TL

Havur Ev İçi Terlik: 299 TL

Mıknatıslı Ayakkabı Çekeceği: 79,50 TL

Kovall Tuvalet Kağıtlığı: 389 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Kalorifer Kurutmalık: 199,50 TL

3 Çekmeceli Organizer: 149,50 TL

Çok Amaçlı Saklama Kutusu: 249 TL

Dönebilen Raflı Organizer: 249 TL

Ahşap Saplı Kristal Organizer: 99,50 TL

Büyük Makyaj Organizeri: 199,50 TL

Kapaklı Hasır Organizer: 299 TL

Ev Kumbara: 229 TL

Fileli Koltuk Ergonomik Koltuğu: 1.999 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

4 Katlı Portatif Amaçlı Dolap: 1.499 TL

3 Kapaklı Erzak / Kiler Dolabı: 5.999 TL

Mutfak Ürünleri (Tekli): 75 TL

Kızartma Tenceresi: 489 TL

Metal Saklama Kabı Seti: 679 TL

Metal Sosluk Tava: 369 TL

Silikon Hazırlık Seti 5'li: 149,50 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Tutmalı Çelik Termos Bardak: 499 TL

Döküm Kek Kalıbı: 399 TL

Çift Taraflı Kesme Tahtası: 1.899 TL

Ayaklı Kahve Yanı Bardak (2'li): 229 TL

Çift Cidarlı Kase: 129,50 TL

Çift Cidarlı Kase (Büyük): 169,50 TL

Borosilikat Süt Kupası: 48,50 TL

Figürlü Borosilikat Kupa: 189,55 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Çift Hazneli Tumbler: 289 TL

Kutulu Pipetli Plastik Mug: 249 TL

Ayaklı Boylu Kase (2'li): 349 TL

Seramik Kupa: 99,50 TL

4 Parça Matara: 849 TL

Desenli Cam Tepsi: 299 TL

Sosluk / Baharatlık: 189,50 TL

Kelebek Detaylı Cam Lokumalık: 49,50 TL

Renkli Kavanoz: 99,50 TL

Ayaklı Cam Kupa: 99,50 TL

Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı: 29,50 TL

Meyve Bıçağı (3'lü): 119,50 TL

Poşet Klipsi (12'li): 49,50 TL

Saklama Kabı Seti (2'li): 129,90 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Kamp, Açıkhava & Oyuncaklar

Hareketli Bineser Figürü: 799 TL

Uzaktan Kumandalı Stunt Car: 749 TL

Oyuncak Büyük Blok Seti: 389 TL

Oyuncak İtfaiye Bisikleti: 159,50 TL

Oyuncak Polis / İtfaiye Merkezi: 269 TL

Kuzulu Oyuncak Seti: 179 TL

Oyuncak Truck Karanlıkta Parlayan: 159,80 TL

Oyuncak Aktivite Seti: 349 TL

Oyuncak Sessiz Top: 249 TL

Oyuncak Peluş Küpler: 269 TL

Hamburger ve Pizza Oyuncak Seti: 179,50 TL

Oyuncak Doktor Seti: 159,50 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Lisanslı Puzzle: 109,50 TL

Çocuk Akademi Boyama Kitabı: 50 TL

Oyuncak Projeksiyon El Feneri: 79 TL

Darts Seti: 129,50 TL

Oyuncak Tren Seti: 349 TL

Denizkızı Mavi Saçlı Bebek: 289 TL

Telsiz Seti (2'li): 1.299 TL

Asılabilir Büyük Boy Lamba: 299 TL

Çok Fonksiyonlu Kamp Baltası: 429 TL

Kamp Bıçağı / Çok Amaçlı Hançer: 849 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu: 1.699 TL

Ahşap Desenli Masalı Sandalye Seti: 749 TL

Katlanabilir Kamp Koltuğu: 1.499 TL

Halat (110 m): 369 TL

Uyku Tulumu: 849 TL

A101 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ


65" Frameless 4K UHD Google QLED TV: 29.999 TL

32" Frameless HD Ready Uydu Alıcılı LED TV: 6.999 TL

65" 4K UHD VIDAA TV: 30.999 TL

55" 4K UHD VIDAA TV: 21.999 TL

Bluetooth Kulaklık (Kulak üstü): 999 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 499 TL

Kablosuz Kulak İçi Kulaklık: 1.399 TL

LED Ampul 8 W: 79,50 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Motosiklet & Bisikletler

250 CC Motosiklet: 179.990 TL

150 CC Benzinli Motosiklet (RSX7): 109.990 TL

150 CC Benzinli Motosiklet (RSX5): 69.990 TL

VB6 Elektrikli Bisiklet: 21.990 TL

VB5 Elektrikli Bisiklet: 29.990 TL

Elektronik Çakmak: 229 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 469 TL

Beyaz Eşya & Ev Aletleri

Bulaşık Makinesi (5 Programlı): 15.999 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 9.299 TL

8 KG Çamaşır Makinesi (1400 Devir): 22.999 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

8 KG Çamaşır Makinesi (1000 Devir): 16.999 TL

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 9.499 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.299 TL

Ultrasonik Hava Nemlendirici: 1.099 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici: 1.199 TL

Saç Kurutma Makinesi: 1.099 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Duvar Tipi Isıtıcı: 1.999 TL

Izgara ve Tost Makinesi: 999 TL

Dekoratif Şarjlı Masa Lambası: 399 TL

Saç Düzleştirici Fırça: 899 TL

Filtre Kahve Makinesi: 1.199 TL

Su Isıtıcı (Kettle): 999 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Çubuk Blender: 699 TL

Elektrikli Cezve: 279 TL

Cyclone Süpürge: 4.999 TL

Kablolu Dik Süpürge: 1.599 TL

Porselen 18 Parça Yemek Takımı: 1.999 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Porselen Kayık Tabak (2'li): 479 TL

Porselen 2 Kişilik Fincan Takımı: 299 TL

Çelik Derin Tencere: 699 TL

Çelik Basık Tencere: 799 TL

Çelik Cezve: 229 TL

Orta Boy Çelik Çaydanlık: 1.199 TL

Boyalı Kase (390 cc): 64,50 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Boyalı Kase (620 cc): 69,50 TL

Desenli Saklama Kabı: 64,50 TL

Su Bardak Seti (3'lü): 149,50 TL

Kapaklı Şişe: 119,50 TL

Seramik Pasta Tabağı (4'lü): 299 TL

Kulptu Cam Kesim Panosu: 199,50 TL

Desenli Cam Sunumluk: 229 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Yuvarlak Metal Tepsi: 89,50 TL

Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi: 99,50 TL

Yuvarlak Metal Kutu: 79,50 TL

Desenli Tepsi: 89,50 TL

Çift Cidarlı Pipetli Bardak: 99,50 TL

Dekoratif Mum: 129,50 TL

Mermer Desenli Servis Tabağı: 84,50 TL

Mermer Desenli Yemek Tabağı: 84,50 TL

Mermer Desenli Tatlı Tabağı: 84,50 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Mermer Desenli Kase: 84,50 TL

Kristal Bardak: 19,50 TL

Kristal Ayaklı Bardak: 29,50 TL

Kristal Kase: 29,50 TL

Kristal Sürahi: 99,50 TL

Cam Kavanoz: 99,50 TL

Çift Cidarlı Figürlü Borosilikat Kupa: 229 TL

Meşrubat Bardağı (6'lı): 199,50 TL

Silikon Çikolata Kalıbı: 49,50 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Silikon Tutacak: 39,50 TL

Silikon Nihale: 39,50 TL

Yapay Manolya: 159,50 TL

Maşa Seti (4 Parça): 219 TL

Büyük Boy Şeffaf Düzenleyici (2'li): 139,50 TL

Küçük Boy Şeffaf Düzenleyici (3'lü): 59,50 TL

Pipetli Çelik Termos: 689 TL

Çelik Pipet Seti (6'lı): 79,50 TL

Abaküs Model Çelik Termos: 549 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Beslenme Kutusu: 34,50 TL

Kapaklı Hamur Leğeni (2'li): 299 TL

Ev Tekstili, Mobilya & Giyim

Pamuklu Desenli Halı (120x180 cm): 899 TL

Pamuklu Desenli Halı (80x150 cm): 549 TL

Tek Kişilik Alez: 579 TL

Çift Kişilik Alez: 729 TL

Yastık Alezi (2'li): 329 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor

Çift Kişilik Yorgan: 599 TL

Tek Kişilik Yorgan: 499 TL

Yastık: 179,50 TL

Kadın Fitilli Pantolon: 299 TL

Çanta Asma Aparatı: 99,50 TL

Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu: 79,50 TL

Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu: 69,50 TL

Kadın Omuz Çantası: 499 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.999 TL

A101 5-12 Kasım aktüel kataloğu broşürü! Erzak dolabı, fileli koltuk, dolap, klavye-mouse ve küçük ev aletleri geliyor
ETİKETLER
#A101
#aktüel katalog
#ürünler
#perşembe
#Fiyat Listesi
#Ekonomi
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