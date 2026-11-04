TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:04

Kapalıçarşı'da altın fırtınası: Necmettin Batırel'den gram altın için çarpıcı rakam

ABD ara seçimlerinde Demokratların kazandığı zafer piyasaları sarstı, yatırımcı rotasını güvenli liman altına çevirdi. Ekonomist Necmettin Batırel, ABD ara seçimleri sonrası piyasalardaki belirsizliği değerlendirerek Kapalıçarşı'da gram altının 6.800 TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kapalıçarşı'da altın fırtınası: Necmettin Batırel'den gram altın için çarpıcı rakam
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:04

ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da (Senato ve Temsilciler Meclisi) çoğunluğu ele geçirmesi (Mavi Dalga), piyasaların beklediği bir senaryo olmadığı için belirsizlik ve politika değişikliği endişelerini tetikledi. Ekonomist , ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği zaferin küresel piyasalara etkisini, Wall Street'te artan belirsizliği ve altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki nedenleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi. Batırel, 'da gram altının 6.800 TL seviyesine ulaşabileceğine dikkat çekti.

Kapalıçarşı'da altın fırtınası: Necmettin Batırel'den gram altın için çarpıcı rakam

Temsilciler Meclisinde 25 koltuk daha kazanarak 224'e ulaştı. ise 25 koltuk kaybederek 133 sandalyeye geriledi. Senatoda Demokratlar 7 koltuk kazandı ve sandalye sayısını 53'e yükseltti. Cumhuriyetçiler ise 7 koltuk kaybederek 42'ye geriledi.

MeclisPartiKoltuk DeğişimiToplam Sandalye
Temsilciler MeclisiDemokratlar+25224
Cumhuriyetçiler-25133
SenatoDemokratlar+753
Cumhuriyetçiler-742

Bu tabloyla birlikte Donald Trump, "topal ördek" konumuna düştü. "Bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazırım" diyerek teslim bayrağını çekti. ABD endeksleri ise eksiye düştü. Bunun temel nedeni, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve deregülasyon (kuralsızlaştırma) politikalarının kilitlenecek olması ile teknoloji sektörüne yönelik yeni düzenleme korkusu.

Kapalıçarşı'da altın fırtınası: Necmettin Batırel'den gram altın için çarpıcı rakam

Piyasaların genellikle statükoyu veya öngörülebilirliği sevdiğini belirten Batırel, "Demokratların bu tam zaferi ("Mavi Dalga"), Wall Street'te üç temel endişeye yol açtı.

Ekonomik Kilitlenme ve Politika Çıkmazı: Başkan Donald Trump'ın kalan iki yıllık görev süresinde uygulamayı planladığı yeni vergi indirimleri, mali teşvikler ve gümrük tarifeleri Kongre engeline takılacak. Bütçe müzakerelerinde yaşanabilecek tıkanmalar, federal hükümetin kapanması ve borç tavanı krizleri riskini doğrudan artırdı.

Teknoloji ve Yapay Zekâ Sektörüne Düzenleme Korkusu: Demokratların çoğunluğu almasıyla birlikte büyük veri merkezlerine, yapay zekâ yatırımlarına ve teknoloji devlerine yönelik yasal denetimlerin ve kısıtlamaların sıkılaşacağı endişesi doğdu. Bu durum, Nasdaq öncülüğünde çip ve teknoloji hisselerinde (Nvidia, Microsoft, Amazon vb.) sert satışları beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı'da altın fırtınası: Necmettin Batırel'den gram altın için çarpıcı rakam

PEKİ, ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Hisse senedi piyasalarından kaçan sermaye, riskten korunmak amacıyla geleneksel varlıklara yöneldi. Ons altın 4.019 dolara yükseldi. Altındaki yükselişin arkasında üç ana dinamik var.

Batırel, "Trump'ın genişlemeci mali politikalarının ve ek vergi indirimlerinin Kongre tarafından sınırlanacağı beklentisi, ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybetmesine (yüzde 0,4'e yakın düşüş) neden oldu. Dolar zayıflayınca dolar cinsinden fiyatlanan altın, diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için ucuzladı ve talebi arttı.

Yatırımcıların güvenli varlık olarak ABD Hazine tahvillerine sığınmasıyla tahvil fiyatları yükseldi, faizleri (getirileri) ise düştü. 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,90 seviyelerine geriledi. Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için tahvil faizlerinin düşmesi, altını tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor ve cazibesini artırıyor." dedi.

Kapalıçarşı'da altın fırtınası: Necmettin Batırel'den gram altın için çarpıcı rakam

GRAM ALTIN İÇİN 6800 LİRA ALARMI

Siyasi belirsizlik, jeopolitik riskler (devam eden İran gerilimleri gibi) ve Washington'daki güç dengesinin değişmesi, yatırımcıları en güvenli liman olan fiziki altına ve altın kontratlarına yönelttiğini vurgulayan Batırel, "Özetle: Piyasa, geleceğe yönelik kurumsal kârların ve büyüme politikalarının sekteye uğrayacağını düşünerek hisseleri satarken bu risk ortamından kaçan para doları terk edip altına ve tahvillere geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçenin gramı sabah açılışta 6.493 liraya çıktı. Fiyatın kısa sürede 6.600-6.800 lira bandına yükseleceğini tahmin ediyorum." diyerek yatırımcıları uyardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın 7000 lira bombası? Necmettin Batırel'den kasım ayı için çarpıcı tahmin
Asansör parasını kim öder, boş daire aidat öder mi? Şenay Araç'tan ev sahibi ve kiracılara çarpıcı uyarı
ETİKETLER
#kapalıçarşı
#cumhuriyetçiler
#demokratlar
#Abd Ara Seçimleri
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.