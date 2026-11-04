Kapalıçarşı'da altın fırtınası: Necmettin Batırel'den gram altın için çarpıcı rakam

ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da (Senato ve Temsilciler Meclisi) çoğunluğu ele geçirmesi (Mavi Dalga), piyasaların beklediği bir senaryo olmadığı için belirsizlik ve politika değişikliği endişelerini tetikledi. Ekonomist Necmettin Batırel, ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği zaferin küresel piyasalara etkisini, Wall Street'te artan belirsizliği ve altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki nedenleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi. Batırel, Kapalıçarşı'da gram altının 6.800 TL seviyesine ulaşabileceğine dikkat çekti.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar 25 koltuk daha kazanarak 224'e ulaştı. Cumhuriyetçiler ise 25 koltuk kaybederek 133 sandalyeye geriledi. Senatoda Demokratlar 7 koltuk kazandı ve sandalye sayısını 53'e yükseltti. Cumhuriyetçiler ise 7 koltuk kaybederek 42'ye geriledi.

Meclis Parti Koltuk Değişimi Toplam Sandalye Temsilciler Meclisi Demokratlar +25 224 Cumhuriyetçiler -25 133 Senato Demokratlar +7 53 Cumhuriyetçiler -7 42

Bu tabloyla birlikte Donald Trump, "topal ördek" konumuna düştü. "Bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazırım" diyerek teslim bayrağını çekti. ABD endeksleri ise eksiye düştü. Bunun temel nedeni, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve deregülasyon (kuralsızlaştırma) politikalarının kilitlenecek olması ile teknoloji sektörüne yönelik yeni düzenleme korkusu.

Piyasaların genellikle statükoyu veya öngörülebilirliği sevdiğini belirten Batırel, "Demokratların bu tam zaferi ("Mavi Dalga"), Wall Street'te üç temel endişeye yol açtı.

Ekonomik Kilitlenme ve Politika Çıkmazı: Başkan Donald Trump'ın kalan iki yıllık görev süresinde uygulamayı planladığı yeni vergi indirimleri, mali teşvikler ve gümrük tarifeleri Kongre engeline takılacak. Bütçe müzakerelerinde yaşanabilecek tıkanmalar, federal hükümetin kapanması ve borç tavanı krizleri riskini doğrudan artırdı.

Teknoloji ve Yapay Zekâ Sektörüne Düzenleme Korkusu: Demokratların çoğunluğu almasıyla birlikte büyük veri merkezlerine, yapay zekâ yatırımlarına ve teknoloji devlerine yönelik yasal denetimlerin ve kısıtlamaların sıkılaşacağı endişesi doğdu. Bu durum, Nasdaq öncülüğünde çip ve teknoloji hisselerinde (Nvidia, Microsoft, Amazon vb.) sert satışları beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

PEKİ, ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Hisse senedi piyasalarından kaçan sermaye, riskten korunmak amacıyla geleneksel varlıklara yöneldi. Ons altın 4.019 dolara yükseldi. Altındaki yükselişin arkasında üç ana dinamik var.

Batırel, "Trump'ın genişlemeci mali politikalarının ve ek vergi indirimlerinin Kongre tarafından sınırlanacağı beklentisi, ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybetmesine (yüzde 0,4'e yakın düşüş) neden oldu. Dolar zayıflayınca dolar cinsinden fiyatlanan altın, diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için ucuzladı ve talebi arttı.

Yatırımcıların güvenli varlık olarak ABD Hazine tahvillerine sığınmasıyla tahvil fiyatları yükseldi, faizleri (getirileri) ise düştü. 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,90 seviyelerine geriledi. Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için tahvil faizlerinin düşmesi, altını tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor ve cazibesini artırıyor." dedi.

GRAM ALTIN İÇİN 6800 LİRA ALARMI

Siyasi belirsizlik, jeopolitik riskler (devam eden İran gerilimleri gibi) ve Washington'daki güç dengesinin değişmesi, yatırımcıları en güvenli liman olan fiziki altına ve altın kontratlarına yönelttiğini vurgulayan Batırel, "Özetle: Piyasa, geleceğe yönelik kurumsal kârların ve büyüme politikalarının sekteye uğrayacağını düşünerek hisseleri satarken bu risk ortamından kaçan para doları terk edip altına ve tahvillere geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçenin gramı sabah açılışta 6.493 liraya çıktı. Fiyatın kısa sürede 6.600-6.800 lira bandına yükseleceğini tahmin ediyorum." diyerek yatırımcıları uyardı.