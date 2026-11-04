Bilecik’te polis memuru öğrencinin hareketlerini fark etti derhal harekete geçti!

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İstanbul
Bilecik Bozüyük ilçesinde okul güvenliği kapsamında görev yapan polis memuru, okul bahçesinin girişinde bulunduğu sırada nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark etti. Öğrencinin boğazına yiyecek kaçtığını anlayan polis memuru, heimlich manevrası uygulayarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından solunumu normale dönen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.