Altın ve gümüşte seçim sonrası yeni dönem! İslam Memiş altın için yeni rakamı açıkladı

'PİYASALAR RAHATLADI, ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ VAR'

"Küresel piyasaların odanda Amerika'daki ara seçimler vardı. Piyasalar çok meraklıydı. Yani sonuçlar nasıl olacaktı diye. Ve sonuçlar açıklandı. Demokratlar kazandı. Trump gitti. Manipülasyon bitti. Ve bundan sonraki süreçlerde piyasa biraz daha rahatlar diye tahmin ediyoruz. İlk tekbirlere baktığımız zaman borsalarda yükseliş var, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş var, kripto para piyasasında kısmen bir toparlanma var, petrol fiyatlarında düşüş var. Uluslararası piyasalarda ons altın ve gram altın yüzde 3, ons gümüş ve gram gümüş yüzde 5 civarında yükseldi."