Altın ve gümüşte seçim sonrası yeni dönem! İslam Memiş altın için yeni rakamı açıkladı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Finansal analist İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında ABD ara seçim sonuçlarının küresel piyasalara etkisini değerlendirdi.
Altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu paylaşan Memiş, gram altında 6.850 - 7.000 TL aralığını işaret ederken, yatırımcılara nakit yönetimi konusunda kritik uyarılarda bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İsalm Memiş'in öngörüleri şöyle şekilleniyor:
"Küresel piyasaların odanda Amerika'daki ara seçimler vardı. Piyasalar çok meraklıydı. Yani sonuçlar nasıl olacaktı diye. Ve sonuçlar açıklandı. Demokratlar kazandı. Trump gitti. Manipülasyon bitti. Ve bundan sonraki süreçlerde piyasa biraz daha rahatlar diye tahmin ediyoruz. İlk tekbirlere baktığımız zaman borsalarda yükseliş var, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş var, kripto para piyasasında kısmen bir toparlanma var, petrol fiyatlarında düşüş var. Uluslararası piyasalarda ons altın ve gram altın yüzde 3, ons gümüş ve gram gümüş yüzde 5 civarında yükseldi."
"Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4.041 dolar seviyesinde, Kapalıçarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 6.530 lira seviyesinde. Bu 3 günlük süreç içerisinde gram altın TL fiyatında 100 lira, ons altın tarafında 160 dolar civarında bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Gümüşün ons fiyatında 3 dolar, gümüşün gram fiyatında 4 lira civarında bir değer artışı var."
"İlk gün ilk sonuçların karşısında piyasalarda yaşanan bu yukarı yönlü hareketler devam edecek mi etmeyecek mi? Bu Trump'ın açıklamaları ve hamlelerine karşı yine belirleyici olacak, temkinli olmakta fayda var. Tabii Trump açıklamalarında veya hamlelerinde yerine karşı saldırılarına devam edecek mi? Bu belirsizliğini koruyor ama piyasaların genel beklentisi tekrar iyimserliğin konulacağı yönünde."
"O yüzden ons altın tarafında kısa vadede 4.200 dolar seviyesine kadar, gram altın tarafında 6.850 - 7.000 lira aralığına kadar bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Tabii kalıcı yükselişlerin devamı için petrol fiyatlarının tekrar 100 dolar seviyesinin altına sarkması gerekiyor. Petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin altından sarkmadıkça piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması tekrar devam edebilir."
'NAKDE İHTİYACI OLMAYANLAR BEKLESİN'
"Yatırımcılar şu anda özellikle yıl sonuna kadar yine temkinli bir şekilde iyimserliğini koruyabilir. Buradan çıkan sonuç şu; nakde ihtiyacı olan yatırımcı tekrar bu yükselişleri fırsat olarak değerlendirebilir ama nakde ihtiyacı olmayan yatırımcılar yine beklemeye devam etmeli gibi bir ortam var karşımızda."
"Şu andaki koşullara baktığımız zaman Trump şöyle bir şey itiraf ediyor: Yani Amerikan halkı İran Savaşı'nı istemedi o yüzden kaybettim diyor. Dolayısıyla mesela Amerika'da galon fiyatı 3,5 dolardan 6,5 dolara yükseldi. Enflasyon yüzde 3.7'lere kadar yükseldi. Merkez bankaları faiz arttırmak zorunda kaldı. Bu ortamda ekonomiler de memnun değil, piyasalar da memnun değil bu savaştan."
"Dolayısıyla ben yıl sonuna kadar petrol tarafına 100 dolar seviyesinin altında kısa vadeli bir sarkma bekliyorum. Böyle bir ihtimal olursa, bu öngörümüz gerçekleşirse altın tarafında yıl sonuna kadar tekrar yukarı yönlü hareketlerden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Ama dediğim gibi yani Trump'ın söylemleri, hamleleri belirsizliğini koruyor. Temkinli olmakta fayda var. Trump başta olmaya devam ettikçe sürprizlere açık olmak lazım. Belirsizlikler devam ediyor."
"Ama ben özellikle şunu vurgulamak isterim bugünkü yayınımızda: Bugüne kadar 9 aylık süreç içerisinde gerçek bir enflasyonu, gerçek bir savaşı, gerçek bir belirsizliği satın almayan bir altın piyasasıyla karşı karşıya kaldığımızı özellikle belirtmek isteriz. Özellikle bu yıl düğün yapacaklara, altın borcu olanlara sık sık 9 aylık süreç içerisinde bu düşüşlerin kalıcı olmayacağına dair, bunların bir fırsat olduğuna dair uyarılarımız oldu. Yine önümüzdeki yıl fiyatlara baktığımız zaman bu yılki fiyatları ucuz görmeye devam ediyoruz."
"Evet gram altın TL fiyatında yukarıda 6.850 lira direnci var. Eğer yukarı yönlü kırarsa tekrar 7 bin lira seviyesi hedef konumunda olabilir. Çünkü dolar da artık 50 lira seviyesinde. Dolardan da destek alan bir gram altın var karşımızda. Geniş bant aralığındaki dalgalanma devam edecek ama genel trend yukarı gibi duruyor şu anda."
'BİRAZ DAHA TOPARLANDIĞINI GÖZLEMLİYORUZ'
"Evet dolar endeksi 101 seviyesinde yani biraz daha satıcılı. Amerikan tahvil faizleri de biraz satıcılı. Ama euro tarafına baktığınız zaman şu anda 1.2660 seviyesinde euro dolar paritesi, 56 lira seviyesinde bir euro TL kuru var. Euro dolardan destek alarak biraz daha toparlandığını gözlemliyoruz."