Annelerin yeni gözdesi! Çocuklar için ev yapımı meyveli jelibon tarifi

Çocuklarınız paketli gıda ve abur cubur tüketmeyi alışkanlık haline getirmesin ve doğal besinler yesin istiyorsanız, ev yapımı meyveli jelibon tam size göre! Evde çocuklarına kendi elleriyle atıştırmalıklar hazırlamak isteyen anneler için meyveli jeliban tarifi dikkat çekiyor. Mandalina, limon suyu, zencefil, zerdeçal ve nişastayla hazırlanan bu tarif hem pratik hem de doğal bir alternatif sunuyor. Sadece birkaç malzemeyle kolayca hazırlanan bu tarif hem annelerin hem de çocukların bayıldığı bir lezzet oluyor. Peki, evde meyveli jelibon nasıl yapılır? Annelerin yeni gözdesi çocuklar için ev yapımı meyveli jelibon tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte çocuklar için ev yapımı meyveli jelibon tarifi...

ÇOCUKLAR İÇİN EV YAPIMI MEYVELİ JELİBON TARİFİ!

Çocuklarınızı zararlı atıştırmalıklardan uzak tutmak istiyor fakat mahrum bırakmak da istemiyorsanız, ev yapımı meyveli jelibon tarifine kesinlikle şans vermelisiniz. Annelerin en dikkat ettiği konulardan biri çocukların paketli ve zararlı abur cuburları tüketmemesi oluyor. Bu noktada birçok anne çocuğu için ev yapımı tariflere yöneliyor. Meyveli jelibon tarifi de annelerin çocuklar için hazırlayabileceği doğal lezzetler arasında yer alıyor.

Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tarifler arasında yer alan ve annelerin yeni gözdesi ev yapımı meyveli jelibon tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de çocuğunuzun zararlı gıdalar tüketmesini istemiyor ve ev yapımı ürünleri tercih ediyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim meyveli jelibon tarifini kesinlikle denemelisiniz.

Meyve suyunun aromasıyla hazırlayacağınız bu jelibon tarifi, mutfakta kolayca bulunabilen malzemelerle kolayca yapılabiliyor. Peki, evde meyveli jelibon nasıl yapılır? Annelerin yeni gözdesi çocuklar için ev yapımı meyveli jelibon tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte çocuklar için ev yapımı meyveli jelibon tarifi...

Malzemeler;

1 çay bardağı mandalina-limon suyu

2 yemek kaşığı organik buğday nişasta

1'er çay kaşığı ucuyla zencefil, zerdeçal, tarçın

1 yemek kaşığı doğal bal

Hazırlanışı;

Öncelikle mandalina ve limon suyunu sıkıp küçük bir tencereye alın.

Üzerine buğday nişastasını ekleyerek topaklanma kalmayana kadar karıştırın.

Ardından zencefil, zerdeçal, tarçını ve balı ilave edin.

Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Jelibon kıvamına gelen karışımı uygun kalıplara aktarın.

Sonrasında oda sıcaklığına gelen karışımı buzdolabında dinlendirin.

Dolapta kıvam alan jelibonlarınızı küçük parçalar halinde servis edin.

ÇOCUKLARA EV YAPIMI JELİBON VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocuklar için hem atıştırmalık hem de doğal bir antibiyotik kaynağı olan meyveli ev yapımı jelibon 1 yaşından küçük bebekler için uygun değildir. 1 yaş üstü çocuklarda ise kontrollü bir şekilde bu atıştırmalığın çocuklara verilmesi önerilir. Jelibonun evde hazırlanması otomatik olarak güvenli olduğu anlamına gelmez. Özellikle küçük bebeklerde jelibon benzeri yapışkan ve esnek gıdalar boğulma riskini artırabilir.

Bu yüzden bu tarifin bebeklere verilmeden önce yaşa ve gelişim düzeyine uygunluğu mutlaka değerlendirilmelidir. Aynı zamanda zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlar bebek beslenmesindeki kullanımı konusunda mutlaka çocuk doktoruna danışılmalıdır.