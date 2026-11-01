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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 13:37

İbn-i Sina’ya göre çocuklara en çok verilmesi gereken besinler! Hem zeki hem güçlü olurlar

Çocuklarınız için hep en iyisini istiyorsunuz değil mi? O halde bu haber tam da size göre. Çünkü küçük çocukların gelişimi ve büyümesi için gerekli olan durumlar meydana gelebilir. Bu sebeple de çocuklara en çok verilmesi gereken besinler merak konusu oluyor. Özellikle de İbn-i Sina’ya göre hem zeki hem de güçlü yapan besinler, günümüzde hala daha kullanılabiliyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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İbn-i Sina’ya göre çocuklara en çok verilmesi gereken besinler! Hem zeki hem güçlü olurlar
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 13:37

Çocukların büyümesinde bilindiği gibi çocukların büyümesinde büyük bir öneme sahip oluyor. Yüzyıllar önce tıp alanında önemli eserler veren , eserlerinde çocukların beslenme, ve yaşam alışkanlıkları gibi konular üzerinde oldukça dikkat çeken işlere imza atmıştır. Bu nedenle ki geçmişten günümüze aktarılan bazı beslenme önerileri hala daha yerini koruyor. Bizde sizin için İbn-i Sina’dan çocuklara en çok verilmesi gereken besinleri araştırdık. Üstelik bu besinler hem zeki hem de güçlü olmalarına yarıyor.

İBN-İ SİNA’YA GÖRE ÇOCUKLARA EN ÇOK VERİLMESİ GEREKEN BESİNLER!

İbn-i Sina, tıp tarihinin önemli isimlerinden biri olarak beslenmeyi sağlığın korunmasında etkili unsurlardan biri olarak biliniyor. Yüzyıllardır bilinen ve en sevilen İbn-i Sina’ya göre, belli başlı besinlerin özellikleri olduğu biliniyor. Diğer bir yandan da günümüzde yer alan çocukların artık sadece zeka olarak değil davranış olarak da güçlü olması anlamına geliyor.

İbn-i Sina’ya göre çocuklara en çok verilmesi gereken besinler! Hem zeki hem güçlü olurlar

Burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de çocukların gelişimi için en önemli noktalardan biri oluyor. Hatta çocukların gelişiminde yaş unsuru da önemli konular arasında yer alıyor. Çocuklara verilmesi gereken besinler ise aslında her zaman tüketilen besinler arasında yerini alır.

İbn-i Sina’ya göre çocuklara en çok verilmesi gereken besinler! Hem zeki hem güçlü olurlar

Yumurta, süt ve yoğurt, balık, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, çocuklar verilmesi gereken besinler arasında yerini alabilir. Çünkü bu besinler çocukların büyümesinde aktif rol oynayan besinler arasında yerini alır. Çünkü sistemi açısından da büyük bir sağlık deposu olan bu besinler hem zekalarına hem de güç anlamında da yardımcı oluyor.

İbn-i Sina’ya göre çocuklara en çok verilmesi gereken besinler! Hem zeki hem güçlü olurlar

HEM ZEKİ HEM GÜÇLÜ OLURLAR

Burada şuna da dikkat edilmesi gerekiyor, sadece zihinsel ya da fiziksel gelişimler sadece besinlerle ilgili değil bununla birlikte yeterli uyku, düzenli bir hayat, fiziksel aktivite, oyun, öğrenme ve sevgi dolu bir aile ortamı gelişim sürecini etkiler. Bizler tabi ki bu süreçleri biliyor, yukarıda yazan besinlerle de destekleyici besinleri tercih etmek daha iyi oluyor.

İbn-i Sina’ya göre çocuklara en çok verilmesi gereken besinler! Hem zeki hem güçlü olurlar

Ayrıca son zamanlarda benim de sıklıkla tükettiğim tarif sayesinde çocuğun gelişiminde destekleyici yapıları görmeme yardımcı oldu. Üstelik yapımı o kadar kolay ki elinizdeki malzemelerle hemencecik halledebiliyorsunuz. İbn-i Sina’nın adeta beyin gelişimi için özel olarak yapılması gerektiğini ifade ettiği bu karışım pekmez, bal ve cevizle kolay bir şekilde hazırlanabiliyor. Bal ve pekmezin içerisine ince kıyılmış cevizleri de koyarak bağışıklık güçlendirici ya da besleyici seçenekleri de kullanmak sağlığında büyük işe yarar.

İbn-i Sina’ya göre çocuklara en çok verilmesi gereken besinler! Hem zeki hem güçlü olurlar

Burada yine de dikkat edilmesi gerekenler arasında çocuklara verilecek olan kuruyemişlerin çocuklara alerjisi olup olmadığını öğrenmek oluyor. Pekmez, bal ve ceviz hemen hemen her çocuğun yaşına da uygundur. Sadece 1 yaşına kadar bebeklere bu tarz karışımlar verilmemesi daha uygun olacaktır. 

İbn-i Sina’ya göre çocuklara en çok verilmesi gereken besinler! Hem zeki hem güçlü olurlar

Çocuklara yaşına uygun besin tüketimi yapılması daha mantıklı.  Yani bir çocuk yaşı gelmeden kendine uygun besinleri almazsa tekrardan büyüme ya da gelişim konularında küçük de olsa değişime gider. 

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ETİKETLER
#çocuk
#sağlık
#beslenme
#besin
#İbn-i Sina
#Anne Çocuk
#Mavi Kadin
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