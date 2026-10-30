Kasım ayında çocuklarla hafta sonu nereye gidilir? Ailece keyifli vakit geçirebileceğiniz 6 gezi önerisi

Hafta sonunu evde geçirmek istemeyen aileler için müzelerden akvaryumlara, bilim merkezlerinden geniş parklara kadar farklı seçenekler öne çıkıyor. Peki, Kasım ayında çocuklarla nereye gidilir? İşte ailece güzel bir hafta sonu geçirmek isteyenler için İstanbul'da tercih edilebilecek 6 gezi önerisi...

KASIM AYINDA ÇOCUKLARLA HAFTA SONU NEREYE GİDİLİR?

1. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde Geçmişe Yolculuk Yapın

Kadıköy Göztepe'de bulunan İstanbul Oyuncak Müzesi, çocuklarla yapılabilecek keyifli hafta sonu gezilerinin başında geliyor. Farklı ülkelerden ve dönemlerden toplanan oyuncakların sergilendiği müze, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor.

Eski dönemlere ait bebekler, oyuncak arabalar, trenler, asker figürleri ve birbirinden farklı koleksiyonlar arasında dolaşırken çocuklar oyuncakların yıllar içindeki değişimini görebiliyor. Ebeveynler de kendi çocukluk dönemlerini hatırlayarak ailece güzel bir müze gezisi yapabiliyor.

2. İstanbul Akvaryum'da Su Altı Dünyasını Keşfedin

Kasım ayında açık hava etkinlikleri yerine kapalı alanları tercih eden aileler için Florya'daki İstanbul Akvaryum iyi bir alternatif olabilir. Çocukların deniz canlılarını yakından görebileceği merkezde farklı deniz ve okyanus bölgelerine ait tematik alanlar bulunuyor.

Akvaryum gezisinde çocuklar balık türlerini, su altı yaşamını ve farklı coğrafyalardaki deniz canlılarını gözlemleyebiliyor. Özellikle köpek balıkları, vatozlar ve penguenler çocukların ilgisini çeken canlılar arasında yer alıyor.

İstanbul Akvaryum, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ziyaret öncesinde bilet ve güncel çalışma saatleri hakkında bilgi almak öneriliyor.

3. Rahmi M. Koç Müzesi'nde Tren Ve Otomobilleri İnceleyin

Çocukların araçlara, trenlere, uçaklara ve deniz taşıtlarına ilgisi varsa Haliç kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi mutlaka değerlendirilmeli.

Müzede klasik otomobillerden eski trenlere, uçaklardan denizcilik araçlarına kadar çok sayıda farklı koleksiyon sergileniyor. Çocuklar geçmiş dönemlerde kullanılan ulaşım araçlarını yakından inceleyebilir, teknolojinin yıllar içinde nasıl değiştiğini öğrenebilir.

Müzenin geniş sergi alanları, ailelerin acele etmeden dolaşmasına imkân tanıyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu etkinliği olabilir.

4. Üsküdar Bilim Merkezi'nde Çocukların Merakını Destekleyin

Kasım ayında çocuklarla yapılabilecek bir diğer etkinlik ise bilim merkezlerini ziyaret etmek. Üsküdar'da bulunan Üsküdar Bilim Merkezi, çocukların bilim ve teknolojiyle tanışabileceği alternatifler arasında yer alıyor.

Merkezde farklı bilimsel konulara yönelik sergiler, deney alanları ve planetaryum bulunuyor. Çocuklar burada çeşitli düzenekleri inceleyerek bilimsel konular hakkında bilgi edinebiliyor. Özellikle uzay, teknoloji ve fen bilimlerine ilgi duyan çocuklar için farklı bir hafta sonu deneyimi sunuyor.

5. Miniatürk'te Türkiye'yi Küçük Bir Geziyle Tanıyın

Kasım ayında hava yağışsız olduğunda açık havada gezilebilecek yerler de değerlendirilebilir. Beyoğlu Sütlüce'de bulunan Miniatürk, çocuklarla yapılabilecek farklı gezi alternatiflerinden biri.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi ve mimari yapıların minyatür örneklerinin sergilendiği alanda çocuklar pek çok önemli eseri tek bir gezi içerisinde görebiliyor. Tarihi yapılar, köprüler, camiler ve kültürel miraslar küçük ölçekli modelleriyle ziyaretçilere sunuluyor.

6. Emirgan Korusu'nda Sonbaharın Tadını Çıkarın

Kasım ayı, İstanbul'un yeşil alanlarında sonbahar manzaralarını görmek için güzel bir dönem. Sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlar arasında yürüyüş yapmak isteyen aileler için Emirgan Korusu tercih edilebilir.

Sarıyer'de bulunan koru, çocuklarla doğada vakit geçirmek isteyen ailelere geniş bir alan sunuyor. Çocuklar ağaçların arasında yürüyebilir, yaprakları inceleyebilir ve açık havada oyun oynayabilir. Aileler de yürüyüş molalarında sonbahar manzarasının tadını çıkarabilir.

Emirgan Korusu'na giderken çocukların hava koşullarına uygun giydirilmesi, rahat ayakkabı tercih edilmesi ve yağış ihtimalinin kontrol edilmesi önemli. Havanın güzel olduğu bir kasım hafta sonunda ailece doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler bu seçeneği değerlendirebilir.