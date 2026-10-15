Yağmurlu havalarda evde çocuklarla yapılacak en iyi etkinlikler 2026

Yağmurun pencereye vurduğu günlerde çocukların enerjisini atabileceği, sıkılmadan vakit geçirebileceği etkinlikler bulmak ebeveynler için önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar, gün boyunca evde kaldıklarında hareket etmek, oyun oynamak ve farklı şeyler denemek isteyebiliyor. Bunun için pahalı oyuncaklara veya özel malzemelere ihtiyaç yok. Evde bulunan eşyalarla hazırlanabilecek basit aktiviteler, hem çocukları eğlendiriyor hem de aile üyelerinin birlikte kaliteli zaman geçirmesine yardımcı oluyor.

YAĞMURLU GÜNLERDE EVDE YAPILABİLECEK EN GÜZEL 7 ETKİNLİK

Etkinlik Açıklama Ev sineması düzenleyin Çocuğunuzun yaşına uygun bir animasyon filmi seçin, perdeleri kapatın ve battaniyelerle rahat bir izleme alanı hazırlayın. Evde hazine avı oynayın Küçük oyuncakları veya renkli kartları evin güvenli noktalarına saklayın. Çocuğunuza ipuçları vererek bulmacayı çözmesini sağlayın. Birlikte mutfağa girin Kurabiye süslemek, meyve tabağı hazırlamak veya sandviç yapmak gibi yaşına uygun görevlerle çocuğunuzu mutfak etkinliğine dahil edin. Kutu oyunlarını çıkarın Hafıza kartları, eşleştirme oyunları, yapbozlar ve yaşına uygun masa oyunlarıyla ekranlardan uzak bir zaman geçirin. Evde sanat saati yapın Kâğıt, boya kalemleri, karton ve yapıştırıcı kullanarak resimler, kolajlar veya el işi çalışmaları hazırlayın. Hareket parkuru kurun Yastıklar, minderler ve yere sabitlenmiş olmayan küçük engellerle güvenli bir parkur oluşturun. Çocuğunuzun zıplama, denge kurma ve hedefe ulaşma becerilerini oyuna dönüştürün. Birlikte kitap okuyun Karakterlere farklı sesler vererek hikâyeyi sırayla okuyun. Ardından çocuğunuzdan hikâyenin devamını anlatmasını isteyin.

EVDE SİNEMA KEYFİYLE YAĞMURLU GÜNÜ TATİLE DÖNÜŞTÜRÜN

Yağmurlu bir günde çocukların en sevdiği etkinliklerden biri ev sineması olabilir. Bunun için oturma odasında battaniyelerle rahat bir köşe hazırlamak, sevilen oyuncakları yanınıza almak ve ailece izlenecek bir film seçmek yeterli. Patlamış mısır yerine küçük çocuklar için yaşına uygun meyve tabakları veya kolay tüketilebilen atıştırmalıklar da hazırlayabilirsiniz.

ÇOCUKLARLA MUTFAKTA EĞLENCELİ BİR GÜN GEÇİRİN

Mutfak etkinlikleri, çocukların günlük yaşam becerilerini deneyimleyebileceği keyifli seçenekler arasında yer alıyor. Birlikte kurabiye süslemek, meyveleri renklerine göre ayırmak, yoğurtla meyveli ara öğün hazırlamak veya sandviçleri farklı şekillerde düzenlemek evde yapılabilecek basit aktivitelerden bazıları.

BOYALAR, KÂĞITLAR VE EL İŞLERİYLE SAKİN BİR ETKİNLİK SAATİ

Çocukların evde vakit geçirirken deneyebileceği bir diğer seçenek de el işi çalışmalarıdır. Renkli kâğıtlarla hayvan figürleri hazırlamak, kartondan ev yapmak, aile resimleri çizmek veya eski dergilerden kesilen görsellerle kolaj oluşturmak için özel malzemeler satın almak gerekmez.

ENERJİSİ BİTMEYEN ÇOCUKLAR İÇİN EVDE HAREKET ZAMANI

Bazı çocuklar uzun süre oturarak oyun oynamaktan hoşlanmaz. Böyle durumlarda evde kısa hareket etkinlikleri düzenlemek iyi bir alternatif olabilir. Müzik eşliğinde dans etmek, hayvan yürüyüşlerini taklit etmek, renkli kartlara göre hareket etmek veya minderler arasında denge oyunu oynamak çocukların enerjilerini atmasına yardımcı olabilir.

KUTU OYUNLARI VE HAZİNE AVIYLA EKRANLARA MOLA VERİN

Yağmurlu günlerde sürekli televizyon izlemek veya tabletle vakit geçirmek yerine ailece oynanabilecek oyunlara da zaman ayırabilirsiniz. Yapbozlar, hafıza kartları, eşleştirme oyunları ve basit kelime oyunları farklı yaş gruplarına uyarlanabilir.

YAĞMURLU GÜNLERDE KİTAP OKUMA VE HİKÂYE SAATİ

Evde geçirilen sakin saatleri kitap okumak için değerlendirmek de iyi bir seçenektir. Çocuğunuzla birlikte resimli kitapları inceleyebilir, hikâyeyi sırayla okuyabilir veya bir karakterin başına gelenleri kendi cümlelerinizle anlatabilirsiniz. Okul çağındaki çocuklardan hikâyenin sonunu tahmin etmelerini ya da en sevdikleri bölümü anlatmalarını isteyebilirsiniz.

YAŞ GRUBUNA GÖRE ETKİNLİK SEÇMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Her çocuğun ilgisi ve dikkat süresi farklıdır. Bu nedenle etkinliği çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve o günkü enerjisine göre seçmek gerekir.

Yaş Grubu Önerilen Etkinlikler 2-3 yaş Büyük parçalı yapbozlar, basit eşleştirme oyunları, şarkılar ve birlikte resim yapma. 4-6 yaş Hamur oyunları, hazine avı, hikâye anlatma, basit mutfak etkinlikleri ve hareket parkurları. 7-9 yaş Daha kapsamlı kutu oyunları, deneyimli el işi çalışmaları, kitap okuma, bilmeceler ve aile yarışmaları. 10 yaş ve üzeri Birlikte yemek hazırlama, strateji oyunları, origami, kitap kulübü ve aile bilgi yarışmaları.

Bu yaş aralıkları yalnızca genel bir rehberdir. Çocuğun becerilerine ve ilgi alanlarına göre etkinlikler değiştirilebilir.

