Yeni Harry Potter dizisi, ilk fragmanıyla platform tarihinin en güçlü açılışlarından birine imza attı. İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılmış yedi fantastik romandan oluşan seri yıllar sonra dizi olarak yeniden çekildi. Dizide yer alan çocuk oyuncularının kazancı ise dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Harry Potter dizisinin çocuk oyuncuları servet kazanacak! J.K. Rowling'in Harry Potter serisinin yeni dizi uyarlamasının ilk fragmanı platform tarihinin en güçlü açılışlarından birini yaparken, dizide rol alan çocuk oyuncularının kazancı dikkat çekti. Yeni Harry Potter dizisinin ilk sezonunda yer alacak üç genç oyuncunun her birinin 500 bin sterlin kazanacağı iddia ediliyor. Bu ücretle çocuk oyuncuların bölüm başına yaklaşık 60 bin sterlin kazanacağı belirtiliyor. Sosyal medyada bu ücretlerin yüksekliği tartışılırken, eski film serisi oyuncularının kazançları da araştırılıyor. Yeni dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Ron Weasley'i Alastair Stout ve Hermione Granger'ı Arabella Stanton canlandıracak.

HARRY POTTER'IN ÇOCUK OYUNCULARININ KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

İddialara göre üç genç oyuncunun her biri ilk sezon için tam 500 bin sterlin kazanacak. Yani çocuk oyuncuları, bölüm başına yaklaşık 60 bin sterlin kazanacak. Sosyal medyada bu ücretlerin bu yaştaki çocuklar için çok yüksek olduğunu savundu ve “Bu sadece başlangıç. Bu tempoyla devam ederlerse 18 yaşına gelmeden multi-milyoner olabilirler” ifadelerini kullandı.

İddialar sosyal medyada geniş yer bulurken, daha önceki film serisinde rol alan Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in de kazançları araştırılmaya başlandı.



HBO'NUN YENİ HARRY POTTER DİZİSİ OYUNCULARI

Warner Bros. Discovery ve HBO, J.K. Rowling’in kitaplarını yeni uyarlanmış halinin dijital platforma taşınacağı yeni proje Harry Potter dizisi merakla beklenen oyuncu kadrosunu büyütmeye gidiyor.

Yakın zamanda yayınlanması beklenen yeni Harry Potter dizisinde rol alacak karakterlerde; Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger'i sırasıyla Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton üstlenecek.