Harry Potter dizisinin çocuk oyuncuları servet kazanacak!

Yeni Harry Potter dizisi, ilk fragmanıyla platform tarihinin en güçlü açılışlarından birine imza attı. İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılmış yedi fantastik romandan oluşan seri yıllar sonra dizi olarak yeniden çekildi. Dizide yer alan çocuk oyuncularının kazancı ise dikkat çekti.
İddialara göre üç genç oyuncunun her biri ilk sezon için tam 500 bin sterlin kazanacak. Yani çocuk oyuncuları, bölüm başına yaklaşık 60 bin sterlin kazanacak. Sosyal medyada bu ücretlerin bu yaştaki çocuklar için çok yüksek olduğunu savundu ve “Bu sadece başlangıç. Bu tempoyla devam ederlerse 18 yaşına gelmeden multi-milyoner olabilirler” ifadelerini kullandı.
İddialar sosyal medyada geniş yer bulurken, daha önceki film serisinde rol alan Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in de kazançları araştırılmaya başlandı.
Warner Bros. Discovery ve HBO, J.K. Rowling’in kitaplarını yeni uyarlanmış halinin dijital platforma taşınacağı yeni proje Harry Potter dizisi merakla beklenen oyuncu kadrosunu büyütmeye gidiyor.
Yakın zamanda yayınlanması beklenen yeni Harry Potter dizisinde rol alacak karakterlerde; Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger'i sırasıyla Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton üstlenecek.
|Karakter
|Oyuncu
|Harry Potter
|Dominic McLaughlin
|Ron Weasley
|Alastair Stout
|Hermione Granger
|Arabella Stanton