Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntı: Aleyna Kalaycıoğlu konumu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’na göndermiş

Kars 36S Spor'da forma giyen 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili İzzet Yıldızhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı. Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayın yaşandığı yerin konumunu, cinayette silahı kullandığı tespit edilen yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna attığı belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 10:48

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, futbolcu 'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanan ve arasındaki telefon trafiği ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na olayın yaşandığı yerin konumunu attığını ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntı: Aleyna Kalaycıoğlu konumu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’na göndermiş

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay yerinin konumunu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na attığı ortaya çıktı ve bu durumun stüdyodaki eşyalar ve köpek için olduğu belirtildi.
Aleyna Kalaycıoğlu, olay yeri konumunu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na stüdyoya giderken araçta olduklarını ve VIP aracı önden gönderdiklerini belirterek, Kadayıfçıoğlu'nun isteği üzerine attığını ifade etti.
Alaattin Kadayıfçıoğlu ise, Aleyna'yı annesinin evinden aldığını, Aleyna'nın stüdyoda köpeği ve eşyalarının olduğunu söylediğini ve babasının şoförünü çağırdığını ancak daha sonra Aleyna ile birlikte stüdyoya gitmeye karar verdiklerini belirtti.
Soruşturma dosyasında, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Yalçınay Yıldız'ı, kendisi aracılığıyla tanıdığı Vahap'ın 'yancısı ve ayakçısı' olarak tanımladığı ve Vahap'ın Yalçınay'a her işini gördürüp para dahi vermediğini iddia ettiği yer aldı.
Kalaycıoğlu, Yalçınay'ın en büyük kazancının kendisi olduğunu ve kazançlarının önemli bir kısmını ona verdiğini, ancak son dönemde Vahap'ın bu ödemelere çöktüğünü ve Yalçınay'ı manipüle ettiğini de belirtti.
ALEYNA KALAYCIOĞLU: ALAATTİN İSTEDİ BEN DE ATTIM

Yapılan teknik analizlerde, olayın gerçekleştiği noktanın konum bilgisinin Aleyna Kalaycıoğlu (28) tarafından Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun telefonuna gönderildiği belirlendi. Aleyna Kalaycıoğlu, Cinayet Büro Amirliği’nde olayla ilgili 7 sayfalık ifade verdi. Verilen ifadeler arasında Cinayet Büro ekipleri Kalaycıoğlu’na, “Olay yeri konumunun Alaattin Kadayıfçıoğlu’na gönderilmesinin sebebi nedir?” sorusunu sordu.

BilgiDetay
Karakter 1Aleyna Kalaycıoğlu
Karakter 1 Yaş28
Karakter 2Alaattin Kadayıfçıoğlu
EylemOlay yeri konumunun telefonla gönderilmesi
GönderenAleyna Kalaycıoğlu
AlıcıAlaattin Kadayıfçıoğlu
Sorgu YeriCinayet Büro Amirliği
İfade Uzunluğu7 sayfa
SoruOlay yeri konumunun Alaattin Kadayıfçıoğlu’na gönderilmesinin sebebi nedir?
Kalaycıoğlu ifadesinde, bu soruya olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte araçta olduklarını belirterek “Ben, Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin’in telefonuna stüdyonun konumunu attım." dedi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da konum meselesine değindiği ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı, “İşlerimi hallettim. Akşam Aleyna ile buluşacaktık. Bundan dolayı Aleyna’yı aradım. Kendisi bana annesinin yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Aleyna’yı almak için annesinin evine giderek Aleyna’yı aldım. Aleyna’yı alınca bana ait BMW marka aracın stüdyo önünde olduğunu, ayrıca köpeğinin ve eşyalarının da stüdyoda olduğunu söyledi" dedi.

Aracım binek olduğu için eşyaların ve köpeğin sığmayacağını düşündüm. Babamın şoförü Hüseyin’i aradım. Yanına Mustafa’yı alarak gelmesini söyledim. Normalde aracı almaya Hüseyin ve Mustafa gidecekti. Bu nedenle Aleyna bana stüdyonun konumunu attı. Ben de konumu Hüseyin’e ilettim. Ancak Aleyna köpeği görmek ve eşyalarını almak istediği için birlikte gitmeye karar verdik. 2 araç halinde stüdyoya doğru hareket ettik.”

"YALÇINAY, VAHAP'IN AYAKÇISIYDI"

Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çekici başlık ise Yalçınay Yıldız oldu. İfadesinde öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı için "O, Canbay’ın ayak işlerini yapardı” diyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun, prodüktörü için de aynı kelimeleri kullandığı ortaya çıktı. Kalaycıoğlu ifadesinde Yalçınay Yıldız için ise, "Yalçınay Yıldız isimli şahsı, Vahap aracılığıyla tanıdım. Vahap beni bu kişi dışında kimseyle çalıştırmadı. Yalçınay da, Vahap’ın yancısı ve ayakçısı konumundadır. Bizimle birlikte yaşıyordu, evimizin salonunda kalıyordu. Vahap Yalçınay’a her işini gördürüp para dahi vermezdi." dedi.

"YALÇINAY'IN EN BÜYÜK KAZANCI BENİM"

Kalaycıoğlu sorgusunun devamında ise “Yalçınay’ın en büyük kazancı bendim. Kazandıklarımın önemli bir kısmını ona veriyordum. Son dönemde bu ödemelere Vahap çökmeye başladı. Yalçınay’ın ailesi bu duruma karşıydı. Ancak Yalçınay, Vahap tarafından manipüle ediliyordu. Gitmek istese de engelleniyordu. Ne olursa olsun Vahap’ın emrinden çıkmazdı. Bu yüzden benim gözümde her zaman Vahap’ın savunucusuydu." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Kalaycıoğlu'nun babasıyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Danla Biliç'in son hali takipçilerini korkuttu! Fenomen sebebini bir bir anlattı
ETİKETLER
#aleyna kalaycıoğlu
#Cinayet Soruşturması
#Kubilay Kaan Kundakçı
#Alaattin Kadayıfçıoğlu
#Konum Gönderme
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.