İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu arasındaki telefon trafiği ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na olayın yaşandığı yerin konumunu attığını ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntı: Aleyna Kalaycıoğlu konumu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’na göndermiş Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay yerinin konumunu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na attığı ortaya çıktı ve bu durumun stüdyodaki eşyalar ve köpek için olduğu belirtildi. Aleyna Kalaycıoğlu, olay yeri konumunu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na stüdyoya giderken araçta olduklarını ve VIP aracı önden gönderdiklerini belirterek, Kadayıfçıoğlu'nun isteği üzerine attığını ifade etti. Alaattin Kadayıfçıoğlu ise, Aleyna'yı annesinin evinden aldığını, Aleyna'nın stüdyoda köpeği ve eşyalarının olduğunu söylediğini ve babasının şoförünü çağırdığını ancak daha sonra Aleyna ile birlikte stüdyoya gitmeye karar verdiklerini belirtti. Soruşturma dosyasında, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Yalçınay Yıldız'ı, kendisi aracılığıyla tanıdığı Vahap'ın 'yancısı ve ayakçısı' olarak tanımladığı ve Vahap'ın Yalçınay'a her işini gördürüp para dahi vermediğini iddia ettiği yer aldı. Kalaycıoğlu, Yalçınay'ın en büyük kazancının kendisi olduğunu ve kazançlarının önemli bir kısmını ona verdiğini, ancak son dönemde Vahap'ın bu ödemelere çöktüğünü ve Yalçınay'ı manipüle ettiğini de belirtti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU: ALAATTİN İSTEDİ BEN DE ATTIM

Yapılan teknik analizlerde, olayın gerçekleştiği noktanın konum bilgisinin Aleyna Kalaycıoğlu (28) tarafından Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun telefonuna gönderildiği belirlendi. Aleyna Kalaycıoğlu, Cinayet Büro Amirliği’nde olayla ilgili 7 sayfalık ifade verdi. Verilen ifadeler arasında Cinayet Büro ekipleri Kalaycıoğlu’na, “Olay yeri konumunun Alaattin Kadayıfçıoğlu’na gönderilmesinin sebebi nedir?” sorusunu sordu.

Kalaycıoğlu ifadesinde, bu soruya olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte araçta olduklarını belirterek “Ben, Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin’in telefonuna stüdyonun konumunu attım." dedi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da konum meselesine değindiği ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı, “İşlerimi hallettim. Akşam Aleyna ile buluşacaktık. Bundan dolayı Aleyna’yı aradım. Kendisi bana annesinin yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Aleyna’yı almak için annesinin evine giderek Aleyna’yı aldım. Aleyna’yı alınca bana ait BMW marka aracın stüdyo önünde olduğunu, ayrıca köpeğinin ve eşyalarının da stüdyoda olduğunu söyledi" dedi.

Aracım binek olduğu için eşyaların ve köpeğin sığmayacağını düşündüm. Babamın şoförü Hüseyin’i aradım. Yanına Mustafa’yı alarak gelmesini söyledim. Normalde aracı almaya Hüseyin ve Mustafa gidecekti. Bu nedenle Aleyna bana stüdyonun konumunu attı. Ben de konumu Hüseyin’e ilettim. Ancak Aleyna köpeği görmek ve eşyalarını almak istediği için birlikte gitmeye karar verdik. 2 araç halinde stüdyoya doğru hareket ettik.”

"YALÇINAY, VAHAP'IN AYAKÇISIYDI"

Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çekici başlık ise Yalçınay Yıldız oldu. İfadesinde öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı için "O, Canbay’ın ayak işlerini yapardı” diyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun, prodüktörü için de aynı kelimeleri kullandığı ortaya çıktı. Kalaycıoğlu ifadesinde Yalçınay Yıldız için ise, "Yalçınay Yıldız isimli şahsı, Vahap aracılığıyla tanıdım. Vahap beni bu kişi dışında kimseyle çalıştırmadı. Yalçınay da, Vahap’ın yancısı ve ayakçısı konumundadır. Bizimle birlikte yaşıyordu, evimizin salonunda kalıyordu. Vahap Yalçınay’a her işini gördürüp para dahi vermezdi." dedi.

"YALÇINAY'IN EN BÜYÜK KAZANCI BENİM"

Kalaycıoğlu sorgusunun devamında ise “Yalçınay’ın en büyük kazancı bendim. Kazandıklarımın önemli bir kısmını ona veriyordum. Son dönemde bu ödemelere Vahap çökmeye başladı. Yalçınay’ın ailesi bu duruma karşıydı. Ancak Yalçınay, Vahap tarafından manipüle ediliyordu. Gitmek istese de engelleniyordu. Ne olursa olsun Vahap’ın emrinden çıkmazdı. Bu yüzden benim gözümde her zaman Vahap’ın savunucusuydu." dedi.