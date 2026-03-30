Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun geçmişteki röportajları bir bir gün yüzüne çıkarken, babası hakkındaki sözleri de dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aleyna Kalaycıoğlu'nun babasıyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu bulunuyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun babasıyla görüşmediği ve babasının kendisine destek olmadığını daha önceki röportajlarında dile getirdiği ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin kendisini cinayet şüphelisi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tanıştırdığını ifade etti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' isimli şarkısı telif hakkı gerekçesiyle YouTube'dan kaldırıldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BABASI HAKKINDAKİ SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünün ardından Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu tutuklandı. Sosyal medyada Aleyna Kalaycıoğlu'nun babası araştırılırken, ünlü ismin geçmişte konuk olduğu programdaki sözleri yeniden gündem oldu. Aleyna Kalaycıoğlu babası hakkında, "Yalova'da biz yaşadık. Oradayken aslında hiç görüşmüyorlardı da hani biz yine arada o köprü bizdik. Kardeşimle bendim. O süreç tabi bizi çok yordu küçükken Daha sonra bu olaylar olduktan sonra babam çok destek olmadı bize. Ben de şuanda görüşmüyorum. Ünlü olduktan sonra beni aramaya çalıştı. Birkaç programda da gerçeği anlatıyorum ama sonra üzülüyorum. Diyorum ki 'Niye kötü lanse ettim' diye. Sonra mesajlar atıyor falan. O baba desteğini göremedik yani. Maddi olarak hiç göremedik zaten. Ama manevi olarak hiç yanımızda olmadı. Ben zaten okuyorum o sırada. Sonra annemle konuştum dedim ki 'Ben annemin soyadıyla çıkacağım" sitemlerini sıraladı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kars 36 Spor'da forma giyen Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı. Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı öldürme şüphesiyle tutuklanan sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile kendisini annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun tanıştırdığını anlattı. Aleyna Kalaycıoğlu, "Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı" dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ŞARKISI DA KALDIRILDI

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde saldırı görüntüleri ortaya çıkarken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' şarkısı YouTube'da erişime engellendi. Olaya ilişkin saldırı görüntüleri ortaya çıkarken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Gidesim Var' şarkısı telif hakkı gerekçesiyle YouTube'da erişime engellendi.