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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:17

ABD'nin ilk Müslüman Senatörü Sayed'den Kongre'ye savaş yetkilerini kullanma çağrısı

Ara seçimlerin ardından ABD'nin ilk Müslüman Senatörü olan Demokrat Abdul el-Sayed, Başkan Donald Trump'ın İran savaşını sonlandırmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Sayed, Kongre'ye çağrıda bulunarak savaş yetkilerinin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:17

ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan 'daki Senato yarışını kazanan Demokrat ve Müslüman Abdul el-Sayed dikkat çeken açıklamalara imza attı. Sayed, yerel bir kanala verdiği röportajda, Demokratların seçim zaferini ve yönetiminin politikalarını değerlendirdi.

ABD'nin ilk Müslüman Senatörü Sayed'den Kongre'ye savaş yetkilerini kullanma çağrısı

''ÜLKEYİ SAVAŞA SÜRÜKLEDİ''

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayla "'dan kaynaklanan nükleer tehdidin" kontrol altına alındığını ifade eden Sayed, Trump'ın anlaşmadan çekildiğini ve ikinci başkanlık döneminde ülkeyi savaşa sürüklediğini belirtti.

''TRUMP'IN SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN PLANI YOK''

Sayed, ABD'lilerin savaşın bedelini artan akaryakıt ve gıda fiyatlarının yanı sıra vergiler ve askerlerin karşı karşıya kaldığı risklerle ödediğini vurgulayarak, "Trump bu işi bitirmek istediğini söylüyor ama aslında bunu bitirmek için bir planı yok." dedi.

ABD'nin ilk Müslüman Senatörü Sayed'den Kongre'ye savaş yetkilerini kullanma çağrısı

KONGRE'YE ÇAĞRI

Savaş ilan etme yetkisinin Kongreye ait olduğunu hatırlatan El-Sayed, "Demokratik çoğunluğumuz altında, Trump'ı anayasal yetkileri dışında savaş başlatmaya teşebbüs ettiği için sorumlu tutan bir savaş yetkisi kararı kabul etmek bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Sayed, sağlık hizmetleri, ekonomik sorunlar ve İran savaşının sona erdirilmesinin öncelikleri arasında olduğuna işaret ederek, Trump ile görüşmeye açık olduğunu ancak birçok konuda görüş ayrılığı yaşadıklarını ifade etti.

Sunucunun İslamofobi ve toplumsal kutuplaşmaya ilişkin sorularını cevaplayan Sayed, "Harika bir anayasa altında yaşıyoruz ve bu anayasa, bize istediğimiz şekilde dua etme hakkını garanti ediyor. Ben Müslümanım. Bu, seçim kampanyasında bir mesele haline getirildi. Ama seçim kampanyasında bunun bir önemi olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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#Trump
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#Abdul El-sayed
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