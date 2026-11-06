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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:24

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7'lik zam senaryosuna göre yeni maaş ne kadar olacak?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın merak ettiği zam oranına ilişkin tahminler gündeme geldi. Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7 zam senaryolarına göre yeni asgari ücretin ulaşabileceği tutarlar da hesaplandı. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte olası zam oranlarına göre net ve brüt asgari ücret hesaplaması…

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Editor
 Beyza Çolak
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2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7'lik zam senaryosuna göre yeni maaş ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:24

2026 yılının sonuna yaklaşılırken çalışanların gözü yeni yılda alacakları maaşlara çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlaması beklenen görüşmeleri öncesinde, 2027 yılı için zam tahminleri de gündeme gelmeye başladı. Halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin, yapılacak artışla birlikte ne kadar olacağı merak ediliyor. Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7 zam senaryolarına göre yeni asgari ücretin ulaşabileceği tutarlar da hesaplandı. Peki, ne kadar olacak, zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte olası zam oranlarına göre net ve brüt asgari ücret hesaplaması…

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7'lik zam senaryosuna göre yeni maaş ne kadar olacak?

2027 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanması bekleniyor. Henüz 2027 yılı görüşmelerinin kesin takvimi açıklanmadı.

Önceki yıllardaki uygulamada olduğu gibi komisyonun aralık ayı içerisinde 3 veya 4 toplantı yaparak işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerini değerlendirmesi bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yeni asgari ücretin açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7'lik zam senaryosuna göre yeni maaş ne kadar olacak?

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

2027 yılında uygulanabilecek farklı zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalarda net ve brüt asgari ücretin ulaşabileceği tutarlar şöyle:

Zam oranı    Net asgari ücret    Brüt asgari ücret
Yüzde 25       35.094 TL                   41.268 TL
Yüzde 27       35.656 TL                   41.929 TL
Yüzde 28,4    36.048 TL                  42.410 TL
Yüzde 30       36.498 TL                  42.939 TL
Yüzde 33,7    37.536 TL                   44.161 TL

Yüzde 28,4’lük artış oranı Orta Vadeli Program (OVP) tahmini üzerinden, yüzde 33,7’lik senaryo ise vergi istisnasına ilişkin tahminler üzerinden hesaplanıyor. Bu oranlar, komisyonun alacağı kararın yerine geçmiyor.

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7'lik zam senaryosuna göre yeni maaş ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2027’DE HANGİ ÖDEMELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte çalışanların maaşlarının yanı sıra sosyal güvenlik sistemi kapsamında hesaplanan birçok ödeme ve prim tutarında da değişiklik yaşanacak. Asgari ücrete bağlı olarak yeniden hesaplanacak kalemler arasında , , doğum izni ödeneği ve prim borçlanmaları bulunuyor.

1. İşsizlik maaşı

İşsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevcut durumda 13 bin 111 lira ile 26 bin 223 lira arasında değişen işsizlik maaşının, yüzde 28,4 zam senaryosunda yaklaşık 16 bin 835 lira ile 33 bin 670 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.

2. Kıdem tazminatı

Asgari ücretle çalışanların bir yıllık çalışmaları karşılığında alabilecekleri kıdem tazminatının taban tutarı da yeni ücretle birlikte artacak. Yüzde 28,4’lük zam senaryosunda yıllık net kıdem tazminatı tabanının yaklaşık 42 bin 88 liraya ulaşması öngörülüyor.

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7'lik zam senaryosuna göre yeni maaş ne kadar olacak?

3. Doğum izni rapor parası

Doğum iznine ayrılan çalışan annelere ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, asgari ücretteki artıştan etkilenecek. Mevcut hesaplamada 168 günlük izin süresi için en az 123 bin 312 lira olan toplam ödeme, zam senaryolarına göre 158 bin 332 lira ile 164 bin 868 lira seviyelerine çıkabilecek.

4. Yarı zamanlı çalışma ödeneği

Doğum sonrasında yarım çalışma hakkından yararlanan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödemeler de yeni asgari ücret üzerinden yeniden hesaplanacak. Mevcut aylık 16 bin 389 liralık desteğin, farklı zam ihtimallerine göre 21 bin 44 lira ile 21 bin 912 lira arasında olması bekleniyor.

5. İşverenin yarım çalışma ödemesi

Yarım zamanlı çalışan annelerin işverenlerinden aldıkları ücret de asgari ücret artışından etkilenecek. Mevcut 14 bin 37 liralık tutarın yüzde 28,4 zamla 18 bin 24 liraya, yüzde 33,7 zamla ise 18 bin 768 liraya yükselmesi öngörülüyor.

6. Hastalık ve iş göremezlik rapor parası

Çalışanların hastalık veya iş kazası nedeniyle raporlu oldukları günlerde aldıkları ödenekler, günlük kazanç üzerinden hesaplanıyor. Mevcut en düşük günlük ödeme tutarları yatarak tedavide 550,5 lira, ayakta tedavide 734 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 28,4’lük artış senaryosunda bu tutarların sırasıyla 706,84 lira ve 942,46 liraya çıkması bekleniyor.

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7'lik zam senaryosuna göre yeni maaş ne kadar olacak?

7. Stajyer ücretleri

20’den az personel çalıştıran iş yerlerinde staj yapan gençlere ödenen en düşük ücretin, yüzde 28,4 zam senaryosunda 4 bin 211 liradan 5 bin 407 liraya yükselmesi bekleniyor.

8. Stajyer maaşları (20 ve üzeri personel)

20 ve daha fazla personeli bulunan iş yerlerinde staj yapanların en düşük ücretleri de asgari ücret artışıyla değişecek. Mevcut 8 bin 422 liralık tutarın yüzde 28,4 zamla 10 bin 814 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

9. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi

Otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında çalışanlardan yapılan kesintiler, brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevcut 990,9 liralık en düşük kesinti tutarının yüzde 28,4 zam halinde 1.272 liraya, yüzde 33,7 zam halinde ise 1.324 liraya yükselmesi bekleniyor.

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7'lik zam senaryosuna göre yeni maaş ne kadar olacak?

10. Doğum borçlanması

Doğum borçlanması yapmak isteyen kadın çalışanların ödeyeceği prim tutarları, brüt asgari ücretteki değişime göre yeniden belirlenecek. Yeni ücretin açıklanmasıyla günlük ve toplam borçlanma maliyetleri de artacak.

11. Askerlik ve yurt dışı borçlanması

Askerlik sürelerini borçlanmak isteyen erkek çalışanlar ile yurt dışında geçen çalışma sürelerini borçlanacak vatandaşların ödeyecekleri tutarlar da asgari ücret artışından etkilenecek.

12. Bağ-Kur ve SGK prim borçlanmaları

İsteğe bağlı sigorta primleri, genel sağlık sigortası (GSS) primleri ve diğer borçlanma tutarlarının hesaplanmasında asgari ücret esas alınıyor. Bu nedenle 2027 yılı için belirlenecek yeni rakam, söz konusu ödemelerin alt ve üst sınırlarını da değiştirecek.

ETİKETLER
#işsizlik maaşı
#kıdem tazminatı
#asgari ücret tespit komisyonu
#2027 asgari ücret
#Doğum Izni Ödeneği
#Ekonomi
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