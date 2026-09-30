Göztepe'de İETT arızası: Trafik metrelerce uzadı, yolcular yola döküldü

Sabah saat 10.00 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde İETT'ye bağlı bir otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yolda arızalandı. Arızalanan otobüsün yolu kapatması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

YOLCULAR BARİYERLERİ AŞARAK BAŞKA OTOBÜSLERE YÖNELDİ

Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle özellikle toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda bekleyen yolcuların sayısı kısa sürede artarken, bazı vatandaşlar uzun süre beklememek için bariyerleri aşarak diğer otobüslere ulaşmaya çalıştı. Arızanın ardından bölgede araç kuyrukları metrelerce uzarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu'nun yan yolunda yaşanan yoğunluk ana arterde de trafik akışını olumsuz etkiledi.