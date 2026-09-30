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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:07

Göztepe'de İETT arızası: Trafik metrelerce uzadı, yolcular yola döküldü

İstanbul’da Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde İETT otobüsü arızalandı. Aracın yan yolda kalması nedeniyle ulaşım olumsuz etkilenirken, trafik kilometrelerce uzadı, duraklarda yoğunluk oluştu. Bazı yolcular ise bariyerleri aşarak başka otobüslere yöneldi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:07

Sabah saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu mevkiinde 'ye bağlı bir henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yolda arızalandı. Arızalanan otobüsün yolu kapatması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Göztepe'de İETT arızası: Trafik metrelerce uzadı, yolcular yola döküldü

YOLCULAR BARİYERLERİ AŞARAK BAŞKA OTOBÜSLERE YÖNELDİ

Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle özellikle toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda bekleyen yolcuların sayısı kısa sürede artarken, bazı vatandaşlar uzun süre beklememek için bariyerleri aşarak diğer otobüslere ulaşmaya çalıştı. Arızanın ardından bölgede araç kuyrukları metrelerce uzarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu'nun yan yolunda yaşanan yoğunluk ana arterde de trafik akışını olumsuz etkiledi.

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#göztepe
#Otobüs
#Kadıköy
#d100 karayolu
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