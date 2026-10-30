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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:28

Bakırköy Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 40 şüpheli için tutuklama talebi

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltındaki 40 şüpheli tutuklama, 17 şüpheli de adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 6 kişi ise serbest kaldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:28

Bakırköy Belediye Başkanlığı'nca yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Bakırköy Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 40 şüpheli için tutuklama talebi

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bakırköy Belediye Başkanlığı'ndaki ihale usulsüzlükleri ve ruhsat işlemlerinde hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 63'e yükseldi ve ifadesi tamamlanan 61 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 40'ı tutuklama, 17'si adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı ise serbest bırakıldı.
Soruşturmanın, belediyenin mal ve hizmet alımı ihalelerinde kamu zararı oluştuğu ve iş yeri ruhsatı talep edenlerden usulsüz para istendiği iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

63 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 63'e yükselirken, kolluk birimlerinde ifadesi tamamlanan 61 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 40'ı tutuklama, 17'si adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken 6 şüpheli de serbest bırakıldı.

 

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