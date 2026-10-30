Bakırköy Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 40 şüpheli için tutuklama talebi

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İstanbul
Bakırköy Belediye Başkanlığı'nca yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 63'e yükselirken, kolluk birimlerinde ifadesi tamamlanan 61 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.
Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 40'ı tutuklama, 17'si adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken 6 şüpheli de serbest bırakıldı.