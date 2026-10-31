Maltepe'de CHP'liler ile Yeni Partililer arasında kavga çıktı! Özgür Çelik'in isminin geçmesi ortalığı karıştırdı

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İstanbul
Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde yapılan konuşma CHP'lilerle Yeni Partililer arasında gerilime neden oldu.
İddiaya göre Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Konfederasyon Başkanı Metin Yarım'ın kürsüde yaptığı konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmayıp YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik'e övgülerde bulunması, alandaki katılımcıların tepkisine yol açtı. Alanda bulunanların arasında başlayan gerginlik aniden sözlü kavgaya dönüştü.
Yaşanan olayların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve çok sayıda kişinin etkinlik alanından ayrıldığı öğrenildi.