Altın için Kasım ayının ilk sinyali geldi! Dev bankadan 4000 dolar alarmı

Ekimde %6,78 değer kaybederek son bir yılın dibine gerileyen ve 3.870 dolardan kapanış yapan altın, kasıma tepki alımlarıyla başladı. Petrol fiyatlarında hafta başında yaşanan gerileme, altında tepki alımlarını destekledi. TSİ 06:15 itibarıyla ons 3.905 dolar ve gram altın 6.272 TL’den fiyatlandı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise “Altın fiyatlarında nötr bir görünüm için öncelikle 4.000 dolar aşılmalı” görüşünü aktardı.

