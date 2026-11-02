Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu Kimi Antonelli

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İstanbul
Dünyanın en popüler motor sporları yarışı Formula 1'de beklenen tarih yazıldı. Şampiyonanın 19. ayağı olan Meksika Grand Prix'si, Autódromo Hermanos Rodríguez Pisti'nde gerçekleştirildi.
Mercedes pilotu Kimi Antonelli, sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'sini üçüncü tamamlayarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
20 yaşındaki İtalyan sürücü, F1 tarihinin en genç şampiyonu oldu. Ayrıca organizasyonun 36'ncı dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.
Formula 1 tarihinde bir önceki en genç dünya şampiyonu ünvanı Sebastian Vettel'e aitti. Alman pilot, 2010 yılında 23 yaşındayken Red Bull ile zafere ulaşmıştı.
Böylece Antonelli, Vettel'in 16 yıldır elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.
https://x.com/F1/status/2117022022605898179
Sezonun 19. yarışı Meksika GP'sinde damalı bayrağı ilk gören sürücü RedBull sürücüsü Max Verstappen oldu. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise ikinci sırada yer aldı.
Formula 1 takımlar sıralamasında ise bitime 4 hafta kala Mercedes 630 puanla ilk sırada bulunuyor. Ferrari 504 puanla ikinci, Red Bull Racing 380 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
|SIRA
|TAKIMLAR
|PUAN
|1
|Mercedes
|630
|2
|Ferrari
|504
|3
|Red Bull
|380
|4
|McLaren
|371
|5
|RB F1 Team
|104
|6
|Alpine
|74
|7
|Haas F1 Team
|30
|8
|Audi
|23
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|7
|11
|Cadillac
|-