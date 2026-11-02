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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 01:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 02:02

Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu Kimi Antonelli

2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan Mercedes pilotu Kimi Antonelli dünya şampiyonluğunu ilan etti. Redbull pilotu Max Verstappen damalı bayrağı ilk gören sürücü olurken, Ferrari sürücüsü Lewis Hamilton yarışı ikinci bitirdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu Kimi Antonelli
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 01:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 02:02

Dünyanın en popüler motor sporları yarışı 'de beklenen tarih yazıldı. Şampiyonanın 19. ayağı olan Meksika Grand Prix'si, Autódromo Hermanos Rodríguez Pisti'nde gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu Kimi Antonelli

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Formula 1 Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak bitime 4 hafta kala 2026 dünya şampiyonluğunu ilan etti.
20 yaşındaki İtalyan sürücü Antonelli, Sebastian Vettel'in 16 yıllık rekorunu kırarak F1 tarihinin en genç şampiyonu ve organizasyonun 36'ncı dünya şampiyonu oldu.
Meksika Grand Prix'sini Red Bull sürücüsü Max Verstappen kazanırken, yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Lewis Hamilton ikinci oldu.
Takımlar sıralamasında Mercedes 630 puanla ilk sırada, Ferrari 504 puanla ikinci, Red Bull Racing ise 380 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

2026 FORMULA 1 ŞAMPİYONU ANTONELLİ

pilotu , sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'sini üçüncü tamamlayarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu Kimi Antonelli

VETTEL'İN REKORUNU KIRDI

20 yaşındaki İtalyan sürücü, F1 tarihinin en genç şampiyonu oldu. Ayrıca organizasyonun 36'ncı dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu Kimi Antonelli

Formula 1 tarihinde bir önceki en genç dünya şampiyonu ünvanı Sebastian Vettel'e aitti. Alman pilot, 2010 yılında 23 yaşındayken Red Bull ile zafere ulaşmıştı.

Böylece Antonelli, Vettel'in 16 yıldır elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

https://x.com/F1/status/2117022022605898179

MEKSİKA GP'SİNİ VERSTAPPEN KAZANDI

Sezonun 19. yarışı Meksika GP'sinde damalı bayrağı ilk gören sürücü RedBull sürücüsü Max Verstappen oldu. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise ikinci sırada yer aldı.

Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu Kimi Antonelli

2026 F1 TAKIMLAR SIRALAMASI

Formula 1 takımlar sıralamasında ise bitime 4 hafta kala Mercedes 630 puanla ilk sırada bulunuyor. Ferrari 504 puanla ikinci, Red Bull Racing 380 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

SIRATAKIMLARPUAN
1Mercedes630
2Ferrari504
3Red Bull380
4McLaren371
5RB F1 Team104
6Alpine74
7Haas F1 Team30
8Audi23
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac-
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ETİKETLER
#İtalya
#formula 1
#Mercedes
#Kimi Antonelli
#Spor
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