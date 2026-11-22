'ADETA BİR ÇÖKÜŞ GÖRDÜK'

"Geride bıraktığımız haftada küresel borsalarda, kripto para piyasasında, altın gümüş gibi emtialarda birçok enstrümanda sert satışların olduğu, hatta çöküşlerin olduğu bir haftayı geride bıraktık.

Özellikle haftanın son işlem gününde küresel borsalarda; Amerika, Asya, Avrupa borsalarında yüzde 3, yüzde 4 civarında sert satışlarla haftayı tamamladı; bitcoin üzerinde 55.000 dolar seviyesi test edilirken ons altın uluslararası piyasalarda 3.500 dolar seviyesine kadar gerilerken uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 41 dolar seviyesine kadar geriledi, adeta bir çöküş gördük.