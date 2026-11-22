CİMER’e başvuru yapan vatandaşlar, başta Zirve ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi olmak üzere; çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara teşekkür etti, çevre dostu proje önerilerini iletti.

COP31 YALNIZCA BİR ULUSLARARASI ORGANİZASYON DEĞİL

Ankara’dan bir vatandaş, böylesine önemli bir küresel sürecin Türkiye’de şekillenmesine tanıklık etmekten duyduğu gururu paylaşırken, “COP31’in yalnızca uluslararası bir organizasyon olarak değil, Türkiye’nin iklim diplomasisindeki yerini güçlendiren ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzu hatırlatan tarihi bir dönüm noktası olarak hatırlanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin’den ilçesinden başvuran depremzede bir genç, “Asrın felaketini yaşamış, şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılma sürecine yakından şahit olmuş bir genç olarak; çevrenin korunmasının, sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesinin ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ve COP31 gibi önemli bir organizasyonun ülkemizde gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin küresel iklim gündemindeki yerini ortaya koyan önemli bir gelişmedir. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un COP31 Başkanlığı görevini üstlenmesi de bu süreçte ülkemizin uluslararası temsili açısından önemli bir sorumluluktur. Deprem sonrasında şehirlerimizin yeniden inşası ve geleceğe hazırlanması sürecinde edindiğimiz tecrübelerin, iklim değişikliğiyle mücadele ve dirençli şehirler konusundaki küresel çalışmalara da katkı sunmasını diliyorum.” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.

SIFIR ATIK VİZYONU KARARLILIK GÖSTERGESİ

Başvurularda, iklim değişikliğiyle mücadelede Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamındaki faaliyetlere yönelik teşekkür, teveccüh ifadelerinin yanı sıra proje önerileri öne çıktı. Türkiye’nin enerji ithalatındaki payını azaltacak tedbir önerilerini sıralayan, sera gazı emisyon azaltımına teknolojik çözüm sunan, bireysel enerji tasarrufu ve yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik politika tavsiyelerinde bulunanlar CİMER’e yazdı.

Tekirdağ’dan başvuru yapan bir vatandaş, “Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 İklim Değişikliği Zirvesi ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki "Sıfır Atık" vizyonu, Türkiye'nin çevre politikalarındaki kararlılığını tüm dünyaya göstermektedir. Ancak bu küresel vizyonun tabana yayılması ve vatandaşın günlük alışkanlıklarına dönüşmesi için yenilikçi bir iletişim stratejisine ihtiyaç vardır” ifadelerini kullanırken, ekranlarda iklim ve sıfır atık temasının daha fazla işlenmesine ilişkin önerilerini sıraladı.

Ankara’da bulunan Pakistanlı öğrenciler gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif katılımını amaçlayan projelerini sunarken, projelerinin önemli bir bölümünde, Gazze’deki savaşın çevresel etkilerini bilimsel ve insani bir bakış açısıyla incelemek istediklerini aktardılar. Sivas’ta yaşayan bir çocuk ise, restoran ve hızlı servis işletmelerinde plastik pipetler yerine doğa dostu seçeneklerin yaygınlaştırılmasını istedi. Başvurularda, okullarda yürütülen çevre ve geri dönüşüm konulu etkinlikler ile çevre bilincini okullarda aşılayan projeler ve görev alan öğretmenler de teşekkür başvurularıyla onurlandırıldı.

GURUR DUYUYORUM

COP31’e katılmak istediğini bildirenler, sıfır atık konulu etkinliklerine Emine Erdoğan’ı davet edenler, yaptıkları geri dönüşüm çalışmalarını COP31’de sergilemek isteyenler, köylerine, mahallelerine sıfır atık konteynırları kurulmasını talep edenler CİMER’e yazdı. Antalya’dan bir vatandaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız, COP31 toplantısı şimdiden dünyamıza hayırlı olsun! Şehrimizde tüm misafirlerimizi ağırlamaktan, görmekten onur ve gurur duyuyoruz! Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya şehrimize teşvik edeceğinizden dolayı, evimizde çay içmeye davet ediyorum. Yoğun programınızda dolayı bize vakit ayıracağınız için şimdiden teşekkür ederim” ifadeleriyle düşüncelerini belirtirken, COP31 etkinliklerinde görev üstlenen Mardin Kızıltepe’den bir vatandaş, “Yaklaşık 10 gündür COP31 alanında gönüllü görevli olarak çalışmaktan ve devletime hizmet etmekten gurur duyuyorum” mesajını iletti.