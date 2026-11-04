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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:16

Beyaz'la Joker programına katılan Seher Şahin kimdir, aslen nereli? CİMER'e başvuran Seher Şahin kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker programına katılan genç isim kısa sürede viral oldu. CİMER'e başvurduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Seher Şahin kimdir, aslen nereli merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Beyaz'la Joker programına katılan Seher Şahin kimdir, aslen nereli? CİMER'e başvuran Seher Şahin kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:16

CİMER'e başvurduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Seher Şahin, kısa sürede sosyal medyada gündeme yerleşti. Beyaz'la Joker programına katılan Seher Şahin kimdir?

BEYAZ'LA JOKER PROGRAMINA KATILAN SEHER ŞAHİN KİMDİR?

Doğma büyüme 'lu olan Seher, babasının maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle okutamadığı için kendi çözümlerini buldu. Aklına CİMER gelen Seher, devletin yardımı ile hayali olan eğitimini aldı.

Beyaz'la Joker programına katılan Seher Şahin kimdir, aslen nereli? CİMER'e başvuran Seher Şahin kaç yaşında?

BEYAZ'LA JOKER PROGRAMINA KATILAN SEHER ŞAHİN NERELİ?

Ekranların sevilen programı Beyaz'la Joker'e katılan Seher Şahin, samimi halleri ile kısa sürede dikkat çekti. Enerjisi ve samimiyeti ile beğeni toplayan Seher Şahin, Kastamonu'ludur. 

Beyaz'la Joker programına katılan Seher Şahin kimdir, aslen nereli? CİMER'e başvuran Seher Şahin kaç yaşında?

Üniversiteye gitmek isteyen Seher'in babası maddi sorunlar yaşıyordu. Seher ise CİMER'e yazarak destek istedi. Devletten aldığı destek ile hayalindeki okulu bitirdi.

Beyaz'la Joker programına katılan Seher Şahin kimdir, aslen nereli? CİMER'e başvuran Seher Şahin kaç yaşında?

CİMER'E YAZDI, HAYATI DEĞİŞTİ

Genç isim Seher Şahin, " Liseyi bitirdim. Babam da maddi imkanlardan dolayı üniversiteye gönderemedi. Babamın telefonundan CİMER'e başvurdum. 'Babam beni okutamıyor, maddi durumumuz yok' diyerek yetkililerden yardım istedim. Devlet de sağ olsun beni okuttu. Ben de bu şekilde üniversiteyi bitirdim." sözleri ile hayatının nasıl değiştiğini anlattı. 

Beyaz'la Joker programına katılan Seher Şahin kimdir, aslen nereli? CİMER'e başvuran Seher Şahin kaç yaşında?

SEHER ŞAHİN KISA SÜREDE İLGİ ODAĞI OLDU

Yaşadıklarını anlatan Seher Şahin, programdan sonra oldukça güzel yorumlar aldı. Samimiyeti ve duru güzelliği ile dikkat çeken Seher Şahin'e "Ne kadar güzel bir kız", "Çok samimi bir enerjisi var.", "Yolu bahtı hep açık olsun" gibi iyi yorumlar geldi.

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#kastamonu
#üniversite
#Beyaz’la Joker
#CIMER
#Seher Şahin
#Biyografi
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