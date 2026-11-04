Beyaz'la Joker programına katılan Seher Şahin kimdir, aslen nereli? CİMER'e başvuran Seher Şahin kaç yaşında?

CİMER'e başvurduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Seher Şahin, kısa sürede sosyal medyada gündeme yerleşti. Beyaz'la Joker programına katılan Seher Şahin kimdir?

BEYAZ'LA JOKER PROGRAMINA KATILAN SEHER ŞAHİN KİMDİR?

Doğma büyüme Kastamonu'lu olan Seher, babasının maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle okutamadığı için kendi çözümlerini buldu. Aklına CİMER gelen Seher, devletin yardımı ile hayali olan üniversite eğitimini aldı.

BEYAZ'LA JOKER PROGRAMINA KATILAN SEHER ŞAHİN NERELİ?

Ekranların sevilen programı Beyaz'la Joker'e katılan Seher Şahin, samimi halleri ile kısa sürede dikkat çekti. Enerjisi ve samimiyeti ile beğeni toplayan Seher Şahin, Kastamonu'ludur.

Üniversiteye gitmek isteyen Seher'in babası maddi sorunlar yaşıyordu. Seher ise CİMER'e yazarak destek istedi. Devletten aldığı destek ile hayalindeki okulu bitirdi.

CİMER'E YAZDI, HAYATI DEĞİŞTİ

Genç isim Seher Şahin, " Liseyi bitirdim. Babam da maddi imkanlardan dolayı üniversiteye gönderemedi. Babamın telefonundan CİMER'e başvurdum. 'Babam beni okutamıyor, maddi durumumuz yok' diyerek yetkililerden yardım istedim. Devlet de sağ olsun beni okuttu. Ben de bu şekilde üniversiteyi bitirdim." sözleri ile hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

SEHER ŞAHİN KISA SÜREDE İLGİ ODAĞI OLDU

Yaşadıklarını anlatan Seher Şahin, programdan sonra oldukça güzel yorumlar aldı. Samimiyeti ve duru güzelliği ile dikkat çeken Seher Şahin'e "Ne kadar güzel bir kız", "Çok samimi bir enerjisi var.", "Yolu bahtı hep açık olsun" gibi iyi yorumlar geldi.