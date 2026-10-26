Beyazıt Öztürk’ün yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluştuğu Beyaz Show, dönüşünün ardından sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Programın ilk bölümünde Organize İşler ekibini ağırlayan ünlü sunucu, yayının aldığı tepkiler hakkında açıklamada bulundu. Bölümün 100 bin beğenmeme aldığı öne sürülürken Beyazıt Öztürk’ün samimi sözleri gündeme geldi. Ünlü sunucu, “Valla böyle olacağını bilseydik hiç çekmezdik. Elimi neye atsam kuruyor, bir şey söylemeye de çekinir olduk. Resmen balon gibi patladık” ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Beyaz Show patladı! Beyazıt Öztürk sitem etti Yıllar sonra Organize İşler ekibiyle yeniden ekranlara dönen Beyaz Show gelen tepkiler ve beğenmeme sayılarıyla tartışma konusu olurken, Beyazıt Öztürk programın ardından samimi açıklamalarda bulundu. Beyaz Show'un ilk bölümünde Organize İşler ekibi konuk edildi. Bölümün YouTube'da 100 bin beğenmeme aldığı öne sürüldü ve bu durum sosyal medyada tartışma yarattı. Gelen tepkiler üzerine Beyazıt Öztürk, 'Valla böyle olacağını bilseydik hiç çekmezdik. Elimi neye atsam kuruyor, bir şey söylemeye de çekinir olduk. Resmen balon gibi patladık' ifadelerini kullandı. Özel bölümün ardından gelen eleştiriler, beklenen heyecanın yerini hayal kırıklığına bıraktığı yönündeki yorumlara ve beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı tartışmalarına yol açtı.

BEYAZ SHOW’UN DÖNÜŞÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beyazıt Öztürk’ün uzun bir aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıktığı Beyaz Show, ilk bölümüyle sosyal medyada tartışma yarattı. Programda Organize İşler ekibini konuk eden ünlü sunucu, bölümün ardından gelen tepkilerle gündeme geldi.

Sosyal medyada bölümün 100 bin beğenmeme aldığı öne sürülürken, izleyicilerin yorumları da dikkat çekti. Programın dönüşüne yönelik tepkiler konuşulmaya devam ederken Beyazıt Öztürk’ün yaptığı açıklama da merak uyandırdı.

BEYAZIT ÖZTÜRK’TEN BEYAZ SHOW İTİRAFI: “RESMEN BALON GİBİ PATLADIK”

Beyaz Show’un dönüşüyle ilgili değerlendirmede bulunan Beyazıt Öztürk, programın aldığı tepkiler karşısında yaşadığı şaşkınlığı esprili sözlerle dile getirdi. Ünlü sunucu, “Valla böyle olacağını bilseydik hiç çekmezdik. Elimi neye atsam kuruyor, bir şey söylemeye de çekinir olduk. Resmen balon gibi patladık” ifadelerini kullandı. Öztürk’ün açıklaması sosyal medyada gündem olurken, programın dönüşü ve izleyicilerden gelen yorumlar da tartışılmaya devam etti.

ORGANİZE İŞLER EKİBİNİN KONUK OLDUĞU BÖLÜM TARTIŞMA YARATTI

Beyaz Show’un dönüşünde Organize İşler ekibinin konuk olarak yer alması, programın en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu. Yıllar sonra yeniden ekranlara gelen program, izleyicilerin beklentileri ve sosyal medyada yapılan yorumlarla gündeme taşındı. Bölümün ardından ortaya çıkan eleştiriler, Beyaz Show’un yeni döneminin nasıl karşılanacağına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

BEYAZ SHOW’A GELEN TEPKİLER SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Yıllardır yeniden ekranlara dönmesi beklenen Beyaz Show, dönüşünün ardından izleyicilerin eleştirileriyle gündeme geldi. Organize İşler ekibinin konuk olduğu özel bölüm, sosyal medyada tartışma yaratırken programın YouTube’daki beğenmeme sayısının 100 bine ulaştı.

Beyazıt Öztürk’ün yeniden ekranlara dönmesi, uzun süredir programı bekleyen izleyicilerde büyük bir merak uyandırmıştı. Ancak özel bölümün ardından gelen eleştiriler, beklenen heyecanın yerini hayal kırıklığına bıraktığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları programın içeriği ve konukları hakkındaki görüşlerini paylaşırken, Beyaz Show’un dönüşünün beklentileri karşılayıp karşılamadığı da tartışma konusu oldu. Beyazıt Öztürk’ün “Resmen balon gibi patladık” sözleri ise bu tartışmaların ardından daha da dikkat çekti.