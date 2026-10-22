Beyaz Show geri mi dönüyor? Ekranların sevilen programı Beyaz Show'un geri dönüp dönmeyeceği yıllardır merak konusuyken beklenen adım Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesaplarından geldi. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Beyazıt Öztürk'ün "Uyuyan devi uyandırdılar." girişinin ardından sevilen programın tekrardan başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. 22 sezon boyunca yayınlanan Beyaz Show, 2018'de yayınlanan son sezonunun ardından ekranlara veda etmişti ve sık sık tekrar yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyordu. Peki Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Nerede yayınlanacak?

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HABERİN ÖZETİ Beyaz Show ne zaman, konukları kimler? Beyaz Show yeniden mi başlıyor, hangi kanalda? Netflix Türkiye'nin yaptığı paylaşımla Beyaz Show'un geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, aslında bu durum "Organize Sohbetler: Beyaz Özel" adlı tek bölümlük bir programın tanıtımıdır. Netflix Türkiye, sosyal medya hesaplarında Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı bir video paylaşmıştır. Bu video, Beyaz Show'un ekranlara döneceği beklentisini artırmıştır. Ancak paylaşım, "Organize Sohbetler: Beyaz Özel" adlı tek bölümlük bir programın tanıtımıdır. Program, 23 Ekim Cuma günü Netflix Türkiye'nin YouTube kanalından yayınlanacaktır. Bu programın, Organize İşler ailesine yeni eklenen "Organize İşler: Karun Hazinesi" adlı dizi için çekildiği belirtilmiştir.

BEYAZ SHOW GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Beyaz Show'un geri dönüp dönmeyeceği hayranları tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen programı 22 sezon boyunca cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmuştu. Sık sık ekranlara dönmesi istenen ve gündeme oturan Beyaz Show'un dönüşü daha önce duyurulsa da programın yeni bölümleri yayınlanmadı. 2026 yılında yayın hayatına başlayan Beyaz'la Joker isimli yarışma programı ile tekrardan izleyicisinin karşısına çıkan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un ekranlara dönüşü için bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

Netflix Türkiye, resmi sosyal medya kanallarında yaptığı paylaşımla Beyaz Show'un ekranlara dönmesi konusundaki soruları yeniden alevlendirdi. Platformun sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda Beyazı Öztürk'ün "Uyuyan devi uyandırdılar." diyerek yaptığı giriş gündeme oturdu. Hayranların yüzünü güldüren bu paylaşım ise "Organize Sohbetler: Beyaz Özel" programı için yayınlanan bir tanıtım videosu. Tek bölümlük yayınlanacak olan bu program Netflix Türkiye YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

Organize İşler ailesine yeni eklenen Organize İşler: Karun Hazinesi isimli sekiz bölümlük dizi için çekilen bu program ne yazık ki Beyaz Show'un ekranlara döndüğüne dair bir sinyal değil. Netflix'in veya Beyazıt Öztürk'ün bu konuyla ilgili bir duyurusu bulunmuyor.

ORGANİZE SOHBETLER: BEYAZ ÖZEL NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beyazıt Öztürk'ü ve 'talk show' formatını bir arada izlemeyi özleyen seyirciler, Organize Sohbetler: Beyaz Özel'in ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Netflix Türkiye'nin yaptığı duyuru 23 Ekim'i işaret ediyor. Organize Sohbetler: Beyaz Özel 23 Ekim Cuma günü Netflix Türkiye resmi YouTube hesabından yayınlanacak.