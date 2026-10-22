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Medya
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:04

Beyaz Show ne zaman, konukları kimler? Beyaz Show yeniden mi başlıyor, hangi kanalda?

Ekranların fenomen yapımı Beyaz Show tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla uzun yıllar ekranlara gelen ve birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı Beyaz Show heyecanı yeniden başlıyor. 1996 yılında başlayan talk show programı, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından birisi olarak büyük beğeniyle takip ediliyordu. 2018 yılında ekranlara veda eden Beyaz Show’un ardından Beyazıt Öztürk, farklı programlarda izleyici karşısına çıkmıştı. Beyaz Show’un yeni konukları ve ekranlara geleceği tarih belli oldu. Peki Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda? İşte, ekranlara geleceği saat ve konukları…

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Beyaz Show ne zaman, konukları kimler? Beyaz Show yeniden mi başlıyor, hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:04

geri mi dönüyor? Ekranların sevilen programı Beyaz Show'un geri dönüp dönmeyeceği yıllardır merak konusuyken beklenen adım Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesaplarından geldi. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda 'ün "Uyuyan devi uyandırdılar." girişinin ardından sevilen programın tekrardan başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. 22 sezon boyunca yayınlanan Beyaz Show, 2018'de yayınlanan son sezonunun ardından ekranlara veda etmişti ve sık sık tekrar yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyordu. Peki Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Nerede yayınlanacak?

HABERİN ÖZETİ

Beyaz Show ne zaman, konukları kimler? Beyaz Show yeniden mi başlıyor, hangi kanalda?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Netflix Türkiye'nin yaptığı paylaşımla Beyaz Show'un geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, aslında bu durum "Organize Sohbetler: Beyaz Özel" adlı tek bölümlük bir programın tanıtımıdır.
Netflix Türkiye, sosyal medya hesaplarında Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı bir video paylaşmıştır.
Bu video, Beyaz Show'un ekranlara döneceği beklentisini artırmıştır.
Ancak paylaşım, "Organize Sohbetler: Beyaz Özel" adlı tek bölümlük bir programın tanıtımıdır.
Program, 23 Ekim Cuma günü Netflix Türkiye'nin YouTube kanalından yayınlanacaktır.
Bu programın, Organize İşler ailesine yeni eklenen "Organize İşler: Karun Hazinesi" adlı dizi için çekildiği belirtilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Beyaz Show ne zaman, konukları kimler? Beyaz Show yeniden mi başlıyor, hangi kanalda?

BEYAZ SHOW GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Beyaz Show'un geri dönüp dönmeyeceği hayranları tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen programı 22 sezon boyunca cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmuştu. Sık sık ekranlara dönmesi istenen ve gündeme oturan Beyaz Show'un dönüşü daha önce duyurulsa da programın yeni bölümleri yayınlanmadı. 2026 yılında yayın hayatına başlayan Beyaz'la Joker isimli yarışma programı ile tekrardan izleyicisinin karşısına çıkan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un ekranlara dönüşü için bir çalışma olmadığını açıklamıştı. 

Beyaz Show ne zaman, konukları kimler? Beyaz Show yeniden mi başlıyor, hangi kanalda?

Netflix Türkiye, resmi sosyal medya kanallarında yaptığı paylaşımla Beyaz Show'un ekranlara dönmesi konusundaki soruları yeniden alevlendirdi. Platformun sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda Beyazı Öztürk'ün "Uyuyan devi uyandırdılar." diyerek yaptığı giriş gündeme oturdu. Hayranların yüzünü güldüren bu paylaşım ise "Organize Sohbetler: Beyaz Özel" programı için yayınlanan bir tanıtım videosu. Tek bölümlük yayınlanacak olan bu program Netflix Türkiye YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. 

Beyaz Show ne zaman, konukları kimler? Beyaz Show yeniden mi başlıyor, hangi kanalda?

Organize İşler ailesine yeni eklenen Organize İşler: Karun Hazinesi isimli sekiz bölümlük dizi için çekilen bu program ne yazık ki Beyaz Show'un ekranlara döndüğüne dair bir sinyal değil. Netflix'in veya Beyazıt Öztürk'ün bu konuyla ilgili bir duyurusu bulunmuyor. 

ORGANİZE SOHBETLER: BEYAZ ÖZEL NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beyazıt Öztürk'ü ve 'talk show' formatını bir arada izlemeyi özleyen seyirciler, Organize Sohbetler: Beyaz Özel'in ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Netflix Türkiye'nin yaptığı duyuru 23 Ekim'i işaret ediyor. Organize Sohbetler: Beyaz Özel 23 Ekim Cuma günü Netflix Türkiye resmi YouTube hesabından yayınlanacak. 

Beyaz Show ne zaman, konukları kimler? Beyaz Show yeniden mi başlıyor, hangi kanalda?
ETİKETLER
#beyazıt öztürk
#beyaz show
#23 Ekim
#Netflix Türkiye
#Organize Sohbetler Beyaz Özel
#Medya
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