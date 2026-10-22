Beyaz Show sürpriz ekiple geri dönüyor! İlk konukları belli oldu

Beyazıt Öztürk'ün muhteşem sunumuyla 22 sezon boyunca cuma akşamlarının vazgeçilmez programı olarak hafızalara kazınan Beyaz Show, geri dönüyor. Yayınlandığı döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Beyaz Show'un yeni versiyonu için nefesler tutuldu. Sürpriz bir ekiple geri döneceği öğrenilen Beyaz Show'un ilk konukları ise belli oldu. Beyaz Show, Organize İşler: Karun Hazinesi ekibinin konuk olacağı özel bir programla yeniden ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Netflix Türkiye'nin paylaştığı tanıtımda sahneye çıkan Beyazıt Öztük, 'Uyuyan devi uyandırdılar' sözleriyle izleyicinin heyecanını ikiye katladı. Organize İşler: Karun Hazinesi ekibinin konuk olduğu özel yayının tarihi de bu paylaşımla birlikte belli oldu. Peki, Beyaz Show ne zaman başlıyor? Beyaz Show nereden izlenir? Beyaz Show nerede yayınlanacak? İşte merakla beklenen Beyaz Show programının detayları...

BEYAZ SHOW GERİ DÖNÜYOR!

Yayın hayatına 6 Aralık 1996'da Kanal D ekranlarında başlayan Beyaz Show, Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla yıllara damgasını vurdu. 2000-2001 yılları arasında Star TV ekranlarına geçiş yapan, ertesi yıl yeniden Kanal D'ye taşınan Beyaz Show, Türk televizyonunun en uzun soluklu talk show'larından biri olmayı başardı. Bir döneme damgasını vuran ve izleyicinin büyük bir heyecanla takip ettiği Beyaz Show'un ekranlara sürpriz bir şekilde geri döneceği öğrenildi.

Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show programında; ünlü konuklarıyla yaptığı sohbetler, esprileri ve stüdyodaki seyircilerle kurduğu sıcak bağ, her cuma izleyiciyi ekran başına kilitliyordu. 22 sezon boyunca seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatan Beyaz Show programı son olarak 4 Mayıs 2018 tarihinde ekranlara gelmişti. Programın son bölümünün ardından akıllardaki tek soru "Beyaz Show ekranlara geri dönecek mi?" sorusu olmuştu.

Özellikle son yıllarda Beyaz Show programının yeniden izleyicilerle buluşacağı gündemdeydi. Önce Acun Ilıcalı sonrasında ise Beyazıt Öztürk tarafından müjdelenen program ne yazık ki hayata geçirilemedi. Beyaz Show'un geri döneceğine dair birçok açıklama kamuoyunda yer alsa da Beyazıt Öztürk, 2026 yılında Kanal D ekranlarında 'Beyaz'la Joker' programı ile izleyici karşısına çıktı. Beyaz Show için tüm ümitler kesilmişken, hiç beklenmedik bir yerden sürpriz bir haber geldi.

Yayınlandığı döneme damga vuran Beyaz Show'un izleyiciyle yeniden buluşacağı öğrenildi. Netflix Türkiye'nin paylaştığı tanıtımda sahneye çıkan Beyazıt Öztük, 'Uyuyan devi uyandırdılar' sözleriyle izleyicinin heyecanını ikiye katladı. Yayınlandığı döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Beyaz Show'un yeni versiyonu için nefesler tutuldu. Sürpriz bir ekiple geri döneceği öğrenilen Beyaz Show'un ilk konukları ise belli oldu.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ DİZİ EKİBİ KONUK OLACAK!

Bir döneme damgasını vuran Beyaz Show, Organize İşler: Karun Hazinesi ekibinin konuk olacağı özel bir programla yeniden ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Beyaz Show, Organize İşler: Karun Hazinesi ekibiyle yaptığı özel program ile geri dönüyor. Netflix Türkiye'nin 21 Ekim'de Instagram hesabından paylaştığı tanıtıma Beyazıt Öztürk'ün "Yıllardır bu işin içindeydim, uyuyordum. Uyuyan devi uyandırdılar" sözleri damga vurdu.

'Organize Sohbetler: Beyaz Özel' adını taşıyan sürpriz programın nerede ve ne zaman yayınlanacağı merak edildi. 16 Ekim'de Netflix'te başlayan sekiz bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi ekibinin konuk olacağı programın detayları araştırılmaya başlandı.

Yayınlanan tanıtımda en çok konuşulan anlardan biri 'Sarı Saruhan' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un, Beyaz'ın "Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?" sorusu üzerine göbeğini stüdyoda şişirerek sosyal medyada protez mi gerçek mi diye tartışılan tişörtsüz sahnelerin sırrını göstermesi oldu. Tatlıtuğ, Öztürk’ün programında Organize İşler’deki tişörtsüz sahneler için karnını nasıl şişirdiğini gösterdi.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Büyük bir heyecanla beklenen Beyaz Show özel programının ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Netflix Türkiye'nin 21 Ekim'de Instagram hesabından paylaştığı tanıtım izleyicide heyecan oluşturdu. 'Organize Sohbetler: Beyaz Özel' adını taşıyan özel program, 23 Ekim'de yalnızca Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında izlenebilecek.

Netflix'in Organize İşler: Karun Hazinesi dizi ekibiyle çektiği bu program Beyaz Show'un yeni sezonun yayınlanacağı anlamı taşımıyor. Özel ve sürpriz bir yayın olarak izleyiciyle buluşacak Organize Sohbetler: Beyaz Özel programının devamının geleceği konusunda herhangi doğruluğu kanıtlanmış net bir bilgi bulunmuyor.

BEYAZ SHOW NEREDEN İZLENİR?

'Organize Sohbetler: Beyaz Özel' adıyla özel bir yayın olarak izleyiciyle buluşacak olan Beyaz Show programı yalnızca Netflix Türkiye'nin YouTube kanalından izlenebilecek. Netflix'in diziye özel çektiği bu yayın tek bölüm şeklinde yayınlanacak. 23 Ekim'de Youtube üzerinden izlenebilecek olan programın devam niteliği taşımadığı söyleniyor. Ne platformdan ne de Beyazıt Öztürk'ten programın geri döneceğine dair bir açıklama bulunmuyor.