Karun Hazinesi kimindir? Karun Hazinesi gerçekte var mıdır? Karun Hazinesi nerede?

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KARUN HAZİNESİ KİMİNDİR?

Karun Hazinesi MÖ 560-546 yılları arasında Lidya ülkesini yöneten Kroisos ya da Krezüs (Karun) dönemine ve MÖ 7. yüzyıla ait Lidya uygarlığınındır. Lidya Hazinesi olarak da bilinen Karun Hazinesi, Uşak'ın 25 km batısında ve İzmir Karayolu üzerinde bulunan Güre Kasabası yakınlarındaki tümülüslerden 1960'lı yıllarda çıkarılarak ABD'ye kaçırılmıştır. Karun Hazinesi, 1993 yılında uzun bir hukuki süreç sonucunda geri alınan eserlerin toplu adıdır. Hazinenin ele geçirilen kısmında yaklaşık 450 parça bulunmaktadır.

Karun Hazinesi için; 1965 yılında bu alandaki soygunlar, Toptepe Tümülüsü'nün kaçak kazısıyla başlamıştır. Kaçak kazıları gerçekleştirenlerin ifadesine göre; mezar odasına girildiğinde, yerdeki bir gümüş testi ile çok sayıda mermer alabastron tavandan düşen bir hatıl nedeniyle tahrip olmasına karşın, hazinenin büyük bölümü ölünün yatırıldığı kline üzerinde bir tutam saç ve toz haline gelmiş kemiklerle birlikte bulunmuştur. Toptepe Tümülüs buluntuları aracılar yardımıyla, eski eser kaçakçılığıyla örgütlü bir biçimde uğraşan alıcılara satılmıştır.

Sonrasında 1966 yılında ikinci bir soygun meydana gelmiş ve Güre Köyü'nün yakınında yer alan, yörede ikizce olarak adlandırılan İkiztepe Tümülüsü'nün batı yamacında düzgün bir mermer blok, bir köylü tarafından bulunmuştur. Bir yıl önceki soygunu bilen kaçakçılar İkiztepe'de kaçak kazıya başlamışlardır. Bir türlü mezar odasına ulaşamayan kaçak kazı ekibi yeni katılanlarla, yer bulunduktan sonra mezar odasının tavanını barutla patlatarak içeri girmiştir. Ancak bir süre sonra paylaşımda haksızlığa uğradığını düşünen bir kişi durumu jandarmaya ihbar etmiştir.

Uşak ve çevresindeki tümülüslerin soyulmasından sonra eserler, İzmir'de oturan tüccar Ali Bayırlar ile istanbul Kapahçarşı 'da bulunan antikacılar Alaaddin Günler, Mehmet Müzeci, Rasim Gördü tarafından uluslararası eser ticareti ile uğraşan John Klejman'a satılmıştır. Lidya eserleri Transturk Nakliye Şirketi sahibi Nizamettin Telliağaoğlu'nca pazarlanmak üzere Münih, Basel ve Zürih üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmiştir.

KARUN HAZİNESİ GERÇEKTE VAR MI?

Evet, Karun Hazinesi gerçekte vardır. Lidya Kralı Kroisos'un dönemine ait altından yapılmış takılar, sürahiler ve Kanatlı Denizatı Broşu gibi paha biçilmez eserler yaklaşık 432-450 parçadan oluşmaktadır. Karun Hazinesi 1965 yılında Uşak'ın Güre köyü yakınlarındaki tümülüslerde kaçak kazılarla bulunmuş, ardından ABD’ye kaçırılmış; Türkiye'nin verdiği uzun hukuki mücadele sonrası 1993 yılında geri alınmıştır.

Şimdilerde dizilere konu olan Karun Hazinesi, Lidya döneminin en görkemli eserleri arasında yer almaktadır. Türkiye'de bulunan bu hazine, 1965-66-68 yıllarında dönem dönem kaçırılmıştır. İlk soygun 1965 yılında Toptepe tümülüsünde gerçekleşmiş, 5 kişilik grup tünel kazıp mezar odasına ulaşarak, burada buldukları eserleri dönemin parasıyla 65,000 TL'ye satmıştır.

İkinci soygun ise 1966'da, İkiztepe tümülüsü 11 kişi tarafından soyulmuş ve oda içerisindeki 150 parça önce saklanıp daha sonra 160,000 TL'ye satılmıştır. Güre'deki üçüncü soygun 1968 yılında Aktepe tümülüsünde yapılmış ve bulunan resim ve kabartmalar 40,000 TL'ye satılmıştır. Sonrasında ABD’ye kaçırılan bu eserler New York'taki Metropolitan Müzesi'nde 1985 yılında bir sergide gazeteci Özgen Acar tarafından görülmeleriyle bulunmuştur.

Dönemin Kültür Bakanlığı'nın bilgilendirilmesi sonucu müzenin depolarında saklanan eserleri almak için 1987 yılında dava açılmış ve yaklaşık 40 milyon dolarlık masrafa yol açan hukuki süreçler sonunda eserler 1993 yılında Türkiye'ye geri getirilmiştir. Karun Hazinesi'nin iadesi, müze yetkililerinin eserlerin çalıntı olduğunu bildikleri halde satın aldıklarını kabul etmeleri ve 6 yıl süren davayı kaybedeceklerini anlamalarıyla gerçekleşmiştir.

KARUN HAZİNESİ NEREDE?

Birçok kez soyguna uğrayan ve ABD'ye kaçırılan Karun Hazinesi, 1996 yılından bu yana Uşak Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Karun Hazineleri’ni son beş yılda 769 yabancı turistin ziyaret ettiği ortaya çıkmıştır. Yer sıkıntısından dolayı onlarca eserin üst üste istiflendiği müzede, 35 bin 573 tarihi eser bulunmaktadır. Ancak bu eserlerin üzde 10’u sergilenmektedir. Müzede Karun Hazineleri’ne ait 450 adet eserden 300’ü ziyaretçilerle buluşmaktadır.

Günümüzde Uşak Arkeoloji Müzesinde sergilenen Karun Hazinesi'nin en önemli parçalarından biri sayılan 'Kanatlı Denizatı Broşu', 2006 yılında sahtesiyle değiştirilmiştir. Mahkeme 8 kişiye 10 ay ile 12 yıl arasında değişen cezalar vermiştir. Eser 2012 yılında Almanya'da ortaya çıkmış ve Interpol aracılığı ile Türkiye'ye iade edilmesi için çalışma başlatılmıştır. Sonrasında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir.