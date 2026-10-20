Organize İşler: Karun Hazinesi kam davulu tüm dengeleri değiştirdi! Serinin en kötü puanını aldı

Netflix 16 Ekim 2026’da yayınlanan yeni dizi Organize İşler: Karun Hazinesi, kısa süre de gündemdeki yerini almayı başardı. Özellikle de dizi de yer alan sahneler sosyal medyada çok konuşuldu. İlk kez dizi formatında yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi, kam davulu sahnesiyle kısa süre de gündem oldu. Dizi de tüm dengeler değişti başarılı yapım daha öncesinde film olarak yayınlanırken dizi formatı serinin en kötü puanını aldı.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ KAM DAVULU TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ!

Organize İşler: Karun Hazinesi, geçtiğimiz günlerde Netflix ekranlarında yerini almaya başladı. Özellikle de film serisiyle adını duyurmayı başaran Organize İşler, yeni formatıyla da izleyici karşısında çıkarak gündemdeki yerini aldı. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Organize İşler: Karun Hazinesi, ilk kez dizi formatıyla ekranlara geldi.

Gerek hikayesi gerekse de oyuncu kadrosu kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken sekiz bölümlük dizi de kam davulunun kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Kültürel değerlerin temsili üzerine faklı görüş görüşlerin ifade edildiği iddia edildi.

Kam davulunun gösterilmesi dizi formatıyla yayınlanan ancak film formatlarının altına düşmesine neden oldu. Kültürel değerlerin temsili üzerine farklı görüşlerin dile getirilmesine yol açtı. Tüm dengeleri değiştiren kam davulu bazı izleyiciler tarafından yoğun bir eleştiri alırken bazıları tarafından da olayı tam anlayamadıklarını ifade ediyor.

KAM DAVULU NEDİR?

Kam davulu, geleneklerde ritüel amacıyla kullanılan bir araç olarak biliniyor. Öyle ki eski Türk inanç sisteminde de kamların yani din adamlarının törenlerde kullandığı davul, kamlık geleneğinin en önemli sembollerinden biri haline geliyor. Kamlık davulu yapılacak olan ritüellerde kama eşlik ediyor. Bu sebeple de kam davulu, yalnızca bir müzik aleti olarak değil de köklü bir kültürel mirasın parçası olarak değerlendiriliyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KAM DAVULU NEREDE KULLANILDI?

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde kullanılan kam davulu eski Türk geleneklerine ait olduğu bilinirken dizi de kullandıkları sahne nedeniyle oldukça eleştiri aldı. Dizi de suç ve eğlence unsurlarının bir arada işlendiği bir sahnede yer alması da sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Yapım ekibinin böylesine Türk kültürüne ait bir olguyu böylesine bir sahne de de kullanılması söz konusu nesne hakkında hangi bağlamda kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

SERİNİN EN KÖTÜ PUANINI ALDI

Film olarak yayınlanan ve oldukça başarılı bir yapım olan Organize İşler: Karun Hazinesi, şimdiler de 8 bölümlük dizi olarak ekranlara geldi. 16 Ekim 2026’da Netflix’te yayınlanan yapım da sinemaya göre çok da ilgi çekmedi. Özellikle de kam davulunun kullanış şekli çok konuşuldu. Böylelikle de dizinin IMDb’de de puanı çok düşük oldu.

Kam davulu sahnesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisi, IMDb’de 2,5 puan aldı.

Serinin önceki filmlerinin IMDb puanları:

* Organize İşler (2005): 7,4

* Organize İşler: Sazan Sarmalı (2019): 6,1