COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Zirvesi'nin 14'üncü gününde Örtü Kararı'nın oylanacağı kapanış oturumu sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Kurum, "Biz 2 haftadır uzlaşı olması adına gerekli gayreti başkanlık adına gösterdik. Her ülkenin kendinden bir şey bulabileceği bir kararı ortaya koyduk. Büyük çoğunlukla da aslında uzlaşının olduğu bir metindi. Metin, elektrifikasyonda ilerlemeyi sağlıyor. Fosil yakıtlardan çıkış yol haritasına Dubai'deki atfı yine sürdürüyor. Oradaki yol haritasının devamını ortaya koyuyor. Yine yenilenebilir enerjinin artırılması noktasında okyanuslar, dağlar konusu, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefi, yine karbon yakalama gibi yine bu da Paris Anlaşması'na uyumlu olması kaydıyla birçok hedefi, birçok projeyi ortaya koyduk. Tabii ki taraflar artık sonrasına karar verecek ve tarafların sonuçta kabul etmediği bir kararın çıkma ihtimali yok. Burada bir kısım ülkeler çıkmasını bir kısım ülkeler de çıkmaması gerektiğini düşündüklerini ifade ettiler. Biz başkanlık olarak ilk günden itibaren hani bir sonuç odaklı yaklaşımla çalıştık. Artık söz de karar da tarafların. Yani biz yapacağımız her şeyi yaptık ama hani bir kelimeye takılıp, bir ifadeye takılıp dünyadan gerçekten güzel haberler bekleyen insanların umudunu kırmamak gerekir. Benim bakış açım bu. Neticede bu hedefler, bu Örtü Karar bugün yaşamış olduğumuz emisyonları değerli arkadaşlar yüzde 30 azaltıyor. Yani buraya toplantı yapıp müzakere odalarında karar almama üzerine bir sistemin kimseye bir faydası yok. Yani biz bunu kabul etmediğimiz için uygulama odaklı bir yaklaşımla konferansa yön verdik. Tabii ki artık karar tarafların olacak" şeklinde konuştu.

"GAYRET GÖSTERMEDİĞİMİZ DURUMDA DÜNYA DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK"

Bir gazetecinin yeni bir metin olacak mı sorusuna ise Başkan Kurum şunları söyledi:

"Yok, bundan sonra yeni bir metin olmayacak. Yani zaten hani uzlaşının sağlanmadığı bir ortamda biz yeni bir metin çalışması yapmayacağız. Mevcut kararları yürüteceğiz. Yani ilk gün, ikinci gün aldığımız kararlara baktığınızda müzakere salonları ilerlemiyor. Müzakere salonlarında karar alınmıyor. Yani alınmamasıyla birlikte de biz iklim değişikliğinin etkilerini daha da fazla yaşamaya devam ediyoruz. Eğer samimiyetten söz edeceksek, hakkaniyetten söz edeceksek eğer birlikte gayret göstermeliyiz. Bu gayreti göstermediğimiz durumda dünya daha da kötüye gidecek. İklim müzakerelerini tartışmanın, buradaki süreci yeniden ele almanın kimseye bir faydası yok. Ortada gerçek var. Ortada evi yıkılanlar var.

Sellerle hayatını kaybedenler var. Çocuğunu, evladını, yavrusunu kaybedenler var. Biz ülkeleri baştan itibaren bu sorumluluk bilincinde hareket etmeye davet ettik. Her türlü organizasyonu burada hazırladık. Huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde herkes özgürce kendini dile getirsin istedik. İfadelerini söylesin istedik ve bu bakışla da sürecimizi yürütüyoruz. Sonuna kadar da böyle olacağız. Herkesi dinleyeceğiz, varsa yapabileceğimiz bunları yapmaya çalışacağız. Başkanlık olarak bizim görevimiz bu. İnsanları bu noktada uzlaşıya davet etmek. Hem biz hem de Avustralya tarafı da ilk günden beri bu gayretle çalıştı. Ben bu sürece destek olan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi bir şekilde belki ülke menfaatlerini de ilgilendiren konulara ilişkin gayret gösterdiler. İlerlemeye ilişkin adım attılar. Ama bazı ülkeler de işte bir kelimeye, bir ifadeye takılıp açıkçası başka konuları, yani iklimle ilgisi olmayan konuları buraya taşıyarak sürecin ilerlemesine maalesef engel oldular. Durum budur yani yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık. Artık karar tarafların olduğuna göre, 196 ülkenin olduğuna göre kararı onlar alacak. Dolayısıyla biz de onların kararına saygı duyacağız."