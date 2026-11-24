JAPON YENİNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

ABN Amro, Japon yeninin 2027-2028 döneminde faiz farklarının daralması ve enerji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte aşamalı olarak güçleneceğini tahmin ediyor. Ancak banka, mali risklerin ve yatırımcıların mevcut pozisyonlarını kapatmasının yen üzerinde zaman zaman satış baskısı yaratabileceğine de dikkat çekti.