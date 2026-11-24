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İstanbul
Hollanda merkezli uluslararası banka ABN Amro, 2027 yılına ilişkin döviz piyasası tahminlerini açıkladı. Bankaya göre önümüzdeki yıl euro için kolay geçmeyecek. Japon yeninde ise kademeli bir değer kazanımı yaşanabilir.
ABN Amro’nun yayımladığı rapora göre ABD ekonomisinin güçlü büyüme performansı ve Fransa’daki siyasi belirsizlikler, 2027 boyunca euro üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Banka, enerji fiyatlarında beklenen düşüşün, ekonomik büyüme ve tahvil getirileri arasındaki farkların azalmasının 2028 yılında eurodaki toparlanmayı hızlandırabileceğini belirtti.
ABN Amro, Japon yeninin 2027-2028 döneminde faiz farklarının daralması ve enerji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte aşamalı olarak güçleneceğini tahmin ediyor. Ancak banka, mali risklerin ve yatırımcıların mevcut pozisyonlarını kapatmasının yen üzerinde zaman zaman satış baskısı yaratabileceğine de dikkat çekti.
İngiltere ekonomisinin dayanıklı görünümü ve Fransa’daki siyasi belirsizliklerin, 2027 yılının ortalarına kadar sterlini euro karşısında desteklemesi bekleniyor. Ancak Euro Bölgesi’ndeki belirsizliklerin azalması ve enerji fiyatlarının gerilemesiyle İngiliz para biriminin kazançlarının bir kısmını geri verebileceği öngörülüyor.
İsviçre frangının da 2027’nin ilk yarısında Fransa’daki siyasi gelişmelerden destek alarak euro karşısında güçlenmesi bekleniyor. Faiz farkları ve İsviçre Merkez Bankası’nın olası müdahaleleri ise frangın yükselişini sınırlayabilir.
ABN Amro, Çin yuanının artan ticaret fazlası ve uluslararası alanda kullanımının yaygınlaşması sayesinde değer kazanmaya devam edeceğini öngörüyor. Brezilya reali için de olumlu beklentilerini paylaşan banka, yüksek reel faizlerin ve siyasi istikrarın ülkenin para birimindeki toparlanmayı destekleyebileceğini belirtti.