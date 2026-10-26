İslam Memiş'ten altın için '2026' uyarısı! Bir gün bile çok uzun vade

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İstanbul
Finansal Analist İslam Memiş, küresel piyasalarda bir günün bile artık çok uzun bir vade haline geldiğini belirterek, altındaki anlık fiyat dalgalanmaları yerine eldeki miktara ve varlıklara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti.
2026 yılının birikim ve "mal toplama" dönemi olduğunu vurgulayan Memiş, günlük fiyat hareketlerine takılmak yerine uzun vadeli stratejiler belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
ALTIN ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'
"Tabii piyasalarda bir öngörü olmayınca, bir belirsizlik olunca fiyatlarda da ciddi dalgalanma yaşabiliyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ciddi bir dalgalanma da piyasalarda bir yön tayinini belirsizliğe itiyor. Özellikle ons altın ve gram altın tarafında geçen hafta 3 ayın en düşük seviyesine kadar girdiğin bir fiyatlama gördük. 3.994 dolar seviyesine kadar gelin dedi. Şu anda 4.994 dolar dolar yani bir miktar bir tepki alımı var cılız bir şekilde ancak yine burada özellikle jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarında yaşanan yükselişleri merkez bankalarının faizi artırma sürecinin mutlaka bir etkisini gözlemliyoruz."
ENFLASYON, FAİZ VE SAVAŞ DENKLEMİ
"Özellikle petrol fiyatları neden yükseliyor? Savaş etkisiyle petrol fiyatları yükselince haliyle enflasyon yükseliyor, enflasyonu düşürmek için de merkez bankaları faizi artırıyor. İşte bu denklemle birlikte altın satmak zorunda kalan şirketler ve körfez ülkeleri var karşımızda. Her defasında altın satmak zorunda kalıyorlar.
ALTINDA BEKLENEN RALLİ GELDİ
Altında o istenilen ralliyi bir türlü gerçekleştiremedi. Yine Trump'ın açıklamasına baktığımız zaman zaman zaman 'İran Savaşı çok yakında bitecek. Petrol fiyatlarına böyle ciddi bir düşüş yaşanacak' söylemleri varken hâlâ 110 dolar seviyesinin üzerinde bir petrol piyasası var karşımızda ve dolayısıyla bilerek ve isteyerek piyasaların manipüle edilmesi, bilerek ve isteyerek bu savaşın devam ediyor olması altını da sınırlı bir halde baskılanma sürecini güçlendirme desteklerini tekrar evet..."
MERKEZ BANKALARI NEDEN ALTIN SATTI?
"Özellikle savaş başlayınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahi körfez bankalarının bütün ülkelerinde özellikle ciddi satışlar oldu. Savaş başladığı tarihten itibaren yani 29 Şubat tarihinde ETF'lerde fonlarda altın tarafında işlem yapan yatırımcılara petrol fiyatları yükseldiği için teminat tamamlama çağrılarında bulmuşlardı. %6'dan %12'ye çıkardılar. %12'den %17'ye çıkardılar. Böyle bir teminat tamamlamayla alakalı kürşeye sıkıştırdılar yatırımcıları. Onlar da altın satmak zorunda kalmıştı.
ALTIN TARAFI SERT DALGALANIYOR
Dolayısıyla biz 8 aydan beri altın tarafında çok sert bir dalgalanma görüyoruz. Mesela Ocak ayında tarihi zirveleri gördük. 5600 dolar seviyesi. Haziran ayında dip seviyeleri gördük. 3950 dolar seviyesi. Ağustos ayında yine 4200 dolar seviyesi. 4200 doların biraz daha üzerine çıktı ama bugüne baktığımız zaman 4000 dolar işinde. Yani bu fiyatlamalar bize piyasaların ne kadar belirsiz olduğunu trendin ne kadar yatırımcılar tarafından öngörülemediğini bize göstermiş oluyor."
ALTIN 2027'DE TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇECEK Mİ?
"Alper Bey özellikle şunu belirtmek isterim, finansal piyasalar için artık bir gün çok uzun bir vade... Yani bu sabah nasıl bir dünya piyasasına uyanacağız, neler oluyor, çok ciddi belirsizlikler var. Yani İngiltere gibi bir ülke kendi vatandaşlarına '3 günlük gıda stoğu yapın, nakit hazırlığı yapın' falan diye bir çağrıda bulunuyorsa demek ki bir şeyler var hani bizim göremediğimiz, onların bildiği şeyler var. Amerika da aynı çağrıyı yapıyor, Avrupa'nın birçok ülkesi bu çağrıyı yapıyor. Ciddi bir belirsizlik var. Yani bir savaş hazırlığı mı var, bir teknolojik savaş içerisinde miyiz, neler oluyor öngöremiyoruz."
VARLIKLARA SAHİP ÇIKIN VURGUSU
"Tabii ki yani Euro-dolar paritesi Ocak ayında 1.20 seviyesinin üzerindeydi. Bugüne baktığımız zaman 1.11.80 yani burada ekonomileri de ciddi bir anlamda tahribata uğruyor. Ama biz sabah 'Trump yani İran'ı tekrar vuracak mı, vurmayacak mı?', 'Kasım ayında ara seçimler ne olacak?' ki bu hafta çok önemli küresel piyasalar için, çarşamba akşamı Fed'in faiz kararı var...
Dolayısıyla biz artık altın tarafında yatırımcıların fiyata bakmasından ziyade elindeki varlıklara sahip çıkmasının daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki altın güvenli bir limandır, yatırımcısını koruyan bir yatırım aracıdır, orası ayrı. Her zaman bu böyledir. Ama bu yıl çok enteresan bir yıl. Neyin ne olduğu belli değil. Bu belirsiz ortamda yatırımcının uzun vadeli bir strateji belirlemesi, elindeki birikimleri çeşitlendirmesi daha çok önem kazanıyor."