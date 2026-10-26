İslam Memiş'ten altın için '2026' uyarısı! Bir gün bile çok uzun vade

Finansal Analist İslam Memiş, küresel piyasalarda bir günün bile artık çok uzun bir vade haline geldiğini belirterek, altındaki anlık fiyat dalgalanmaları yerine eldeki miktara ve varlıklara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti.

2026 yılının birikim ve "mal toplama" dönemi olduğunu vurgulayan Memiş, günlük fiyat hareketlerine takılmak yerine uzun vadeli stratejiler belirlenmesi gerektiğini ifade etti.



Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle: