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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:16

Balıkesir Gönen'de deprem! AFAD duyurdu

Balıkesir Gönen'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntıyla ilgili verileri açıkladı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Balıkesir Gönen'de deprem! AFAD duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

HABERİN ÖZETİ

Balıkesir Gönen'de deprem! AFAD duyurdu

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 20.38'de gerçekleşen depremin merkez üssünü Gönen ilçesi, derinliğini ise 7.11 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, sarsıntının merkez üssünü Gönen'in Hacıvelioba Mahallesi, derinliğini ise 14.8 kilometre olarak kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Merkez üssü olarak Gönen ilçesinin işaret edildiği sarsıntının saati 20.38 olarak açıklandı. Depremin derinliği 7.11 kilometre ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, AFAD ile aynı büyüklük değerini açıkladığı depremin derinliğini 14.8 kilometre olarak kaydetti.

Rasathane, depremin merkez üssünü Balıkesir Gönen'in Hacıvelioba Mahallesi olarak duyurdu.

 

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