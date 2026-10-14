Balıkesir Gönen'de deprem! AFAD duyurdu

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
Merkez üssü olarak Gönen ilçesinin işaret edildiği sarsıntının saati 20.38 olarak açıklandı. Depremin derinliği 7.11 kilometre ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, AFAD ile aynı büyüklük değerini açıkladığı depremin derinliğini 14.8 kilometre olarak kaydetti.
Rasathane, depremin merkez üssünü Balıkesir Gönen'in Hacıvelioba Mahallesi olarak duyurdu.