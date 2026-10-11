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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:49

Marmara depremi için rahatlatan sözler: Şener Üşümezsoy maksimum büyüklüğü açıkladı

Marmara Denizi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki deprem halkı tedirgin etti. Yalova merkezli deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklama yüreklere su serpti. Üşümezsoy, daha önce de belirttiği gibi büyük bir deprem olmayacağını ifade ederken, bölgede olabilecek sarsıntının büyüklüğünü açıkladı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Marmara depremi için rahatlatan sözler: Şener Üşümezsoy maksimum büyüklüğü açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:49

Dün akşam ’nde gerçekleşen deprem başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirtilirken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar yaşadıkları tedirginliği sosyal medya üzerinden dile getirdi.

HABERİN ÖZETİ

Marmara depremi için rahatlatan sözler: Şener Üşümezsoy maksimum büyüklüğü açıkladı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Marmara Denizi'nde gerçekleşen ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgeden büyük bir deprem çıkmayacağını açıkladı.
AFAD, Marmara Denizi'nde dün akşam gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının 1999 depreminin stres yüklediği ikincil kollarda meydana geldiğini belirterek buradan büyük bir deprem çıkmayacağını ifade etti.
Üşümezsoy, bu fayların en fazla 5 büyüklüğünde depremler oluşturabileceğini söyledi.
Sarsıntının Kartal ve Tuzla gibi alanlarda hissedilme sebebinin, Yalova'daki ana faya verev gelen fayların doğrultusu olduğu belirtildi.
Üşümezsoy, 'Ada fayı' olarak adlandırılan fayın ölü olduğunu ve Adalar'a doğru giden bir fayın söz konusu olmadığını dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Marmara depremi için rahatlatan sözler: Şener Üşümezsoy maksimum büyüklüğü açıkladı

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMALARA ÇEVRİLDİ

Deprem tedirginliği yaşayan vatandaşlar uzmanlardan gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. Türkiye’nin en tanınmış deprem bilimcilerinden olan Prof. Dr. da kendi kanalından yaptığı açıklama ile vatandaşın beklentisine karşılık verdi.

Açıklamasında "Buradan büyük deprem çıkmaz" diyerek yüreklere su serpen Üşümezsoy sarsıntının nedenleri sıraladı.

Yalova açıklarında olan bu depremin 1894 yılında kırılan fay ve 1999 yılında kırılan fay hattına verev gelen kollarda olan bir deprem olduğunu belirten Üşümezsoy, “Adanın yakınlarında da olduğunda 'Ada fayı hareketleniyor' denilen depremde aslında ada fayı ölüdür ama onu kuzey yönlü kesen, kuzeye doğru giden ikinci kollarda olan depremde ve onu ada fayında denilmişti. Bu da Yalova Çınarcık kıyısından kuzeye doğru giden ikincil kollar.” İfadelerini kullandı.

 

Marmara depremi için rahatlatan sözler: Şener Üşümezsoy maksimum büyüklüğü açıkladı

"BURADAN BÜYÜK DEPREM ÇIKMAZ"

Bunlar 1999 depreminin artık geç stres yüklediği faylar üzerindeki depremler. Buradan büyük deprem çıkmaz. 3.8 büyüklüğünde bir deprem. Bir dönüm arsa kadar olan bir fay düzleminde yırtılmayı gösteriyor.

EN FAZLA 5’LİK DEPREMLER OLUŞTURABİLİR

Yazın olup da 'Adalar fayında deprem olur' denildiği zaman vurguladığım Yalova Çınarcık kıyısından kuzeye doğru giden ikincil kollarda olan bir depremdir, onun uç kısmıdır. Şimdi o depremin daha güney kesiminde olan depremler. Ana kol 1999 yılında kırıldığı için, stresini boşalttığı için ona verev gelen yan kollarda kalan streslerin yarattığı deprem.

Kuzey kıyıda hissedilmesinin sebebi fayın doğrultusu kuzeye doğru olduğu için o bölgede hissediliyor.

Bu, büyük bir deprem yaratmaz. 5'lik depremler oluşturabilir en fazla.

Bu haritada gördüğümüz gibi, plaka sınırı Armutlu Yarımadası'nın (yani Yalova, Çınarcık) kıyısından geçmektedir. dediğimiz fay budur. Yukarıda çizgi çizgi veya ince çizgiler gösterdiğim, tümüyle 1999'dan beri olmayan fay üzerinde spekülasyon yapılan fayları göstermektedir.

Bu depremin olduğu yer Yalova Çınarcık kıyısından dümdüz uzanan plaka sınırı dediğimiz Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nin içindeki uzanımıdır. Adalar'a doğru giden bir fay söz konusu değildir.

Marmara depremi için rahatlatan sözler: Şener Üşümezsoy maksimum büyüklüğü açıkladı

 

"HER OLAYA AŞIRI HASSAS OLUYORLAR"

İstanbul'un Anadolu kıyısının özellikle doğu kesimi Kartal, Tuzla gibi alanlarda hissedilmiş olmasının sebebi Yalova'daki ana faya verev gelen faylar. Bir grubu Tuzla'ya doğru giderken bir grubu batıya doğru, Bakırköy'e doğru uzanan fay sistemi olduğu için bu 4'lük bir deprem de olsa Tuzla'ya doğru uzanan kesimde yer aldığı için bu kıyıda hissedilmiş ama insanların beyninde 'Adalar fayında büyük deprem olacak' inancından dolayı her olaya aşırı hassas oluyorlar. Oysa öyle bir fay söz konusu değil.

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#İstanbul
#afad
#kuzey anadolu fayı
#marmara denizi
#Şener Üşümezsoy
#Gündem
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