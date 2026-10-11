Dün akşam Marmara Denizi’nde gerçekleşen deprem İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirtilirken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar yaşadıkları tedirginliği sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Marmara depremi için rahatlatan sözler: Şener Üşümezsoy maksimum büyüklüğü açıkladı Marmara Denizi'nde gerçekleşen ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgeden büyük bir deprem çıkmayacağını açıkladı. AFAD, Marmara Denizi'nde dün akşam gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının 1999 depreminin stres yüklediği ikincil kollarda meydana geldiğini belirterek buradan büyük bir deprem çıkmayacağını ifade etti. Üşümezsoy, bu fayların en fazla 5 büyüklüğünde depremler oluşturabileceğini söyledi. Sarsıntının Kartal ve Tuzla gibi alanlarda hissedilme sebebinin, Yalova'daki ana faya verev gelen fayların doğrultusu olduğu belirtildi. Üşümezsoy, 'Ada fayı' olarak adlandırılan fayın ölü olduğunu ve Adalar'a doğru giden bir fayın söz konusu olmadığını dile getirdi.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMALARA ÇEVRİLDİ

Deprem tedirginliği yaşayan vatandaşlar uzmanlardan gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. Türkiye’nin en tanınmış deprem bilimcilerinden olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da kendi kanalından yaptığı açıklama ile vatandaşın beklentisine karşılık verdi.

Açıklamasında "Buradan büyük deprem çıkmaz" diyerek yüreklere su serpen Üşümezsoy sarsıntının nedenleri sıraladı.

Yalova açıklarında olan bu depremin 1894 yılında kırılan fay ve 1999 yılında kırılan fay hattına verev gelen kollarda olan bir deprem olduğunu belirten Üşümezsoy, “Adanın yakınlarında da olduğunda 'Ada fayı hareketleniyor' denilen depremde aslında ada fayı ölüdür ama onu kuzey yönlü kesen, kuzeye doğru giden ikinci kollarda olan depremde ve onu ada fayında denilmişti. Bu da Yalova Çınarcık kıyısından kuzeye doğru giden ikincil kollar.” İfadelerini kullandı.

"BURADAN BÜYÜK DEPREM ÇIKMAZ"

Bunlar 1999 depreminin artık geç stres yüklediği faylar üzerindeki depremler. Buradan büyük deprem çıkmaz. 3.8 büyüklüğünde bir deprem. Bir dönüm arsa kadar olan bir fay düzleminde yırtılmayı gösteriyor.

EN FAZLA 5’LİK DEPREMLER OLUŞTURABİLİR

Yazın olup da 'Adalar fayında deprem olur' denildiği zaman vurguladığım Yalova Çınarcık kıyısından kuzeye doğru giden ikincil kollarda olan bir depremdir, onun uç kısmıdır. Şimdi o depremin daha güney kesiminde olan depremler. Ana kol 1999 yılında kırıldığı için, stresini boşalttığı için ona verev gelen yan kollarda kalan streslerin yarattığı deprem.

Kuzey kıyıda hissedilmesinin sebebi fayın doğrultusu kuzeye doğru olduğu için o bölgede hissediliyor.

Bu, büyük bir deprem yaratmaz. 5'lik depremler oluşturabilir en fazla.

Bu haritada gördüğümüz gibi, plaka sınırı Armutlu Yarımadası'nın (yani Yalova, Çınarcık) kıyısından geçmektedir. Kuzey Anadolu Fayı dediğimiz fay budur. Yukarıda çizgi çizgi veya ince çizgiler gösterdiğim, tümüyle 1999'dan beri olmayan fay üzerinde spekülasyon yapılan fayları göstermektedir.

Bu depremin olduğu yer Yalova Çınarcık kıyısından dümdüz uzanan plaka sınırı dediğimiz Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nin içindeki uzanımıdır. Adalar'a doğru giden bir fay söz konusu değildir.

"HER OLAYA AŞIRI HASSAS OLUYORLAR"

İstanbul'un Anadolu kıyısının özellikle doğu kesimi Kartal, Tuzla gibi alanlarda hissedilmiş olmasının sebebi Yalova'daki ana faya verev gelen faylar. Bir grubu Tuzla'ya doğru giderken bir grubu batıya doğru, Bakırköy'e doğru uzanan fay sistemi olduğu için bu 4'lük bir deprem de olsa Tuzla'ya doğru uzanan kesimde yer aldığı için bu kıyıda hissedilmiş ama insanların beyninde 'Adalar fayında büyük deprem olacak' inancından dolayı her olaya aşırı hassas oluyorlar. Oysa öyle bir fay söz konusu değil.