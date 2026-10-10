Panama’da 7.7’lik deprem anı kamerada

Panama'da meydana gelen 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Panama İçişleri Bakanı Dinoska Montalvo, Penonome kentindeki Alberto Zuniga Okulu'nda 15 öğrencinin hafif yaralandığını, yıkılan bir otelde can kaybı yaşanmadığını ve ülke genelinde kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi. Öte yandan depreme bir markette alışveriş yaparken yakalanan bir müşterinin deprem anını kamerayla kaydetti. Görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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