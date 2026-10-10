Panama'daki 7,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı. Ülkede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi (SINAPROC) ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Şiddetli depremin ardından ülkenin en önemli hava ulaşım merkezi olan Tocumen Uluslararası Havalimanı tüm uçuş operasyonlarını geçici olarak durdurdu. Öte yandan Santiago şehrinde bir spor programının yorumcuları depreme canlı yayında yakalandı. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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